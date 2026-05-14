Τζόαν Κόλινς: Το αβοκάντο, το σπαγκάτο και το μυστικό χωρίς μπότοξ

Η Τζόαν Κόλινς δεν χρειάζεται πολλά για να θυμίσει γιατί παραμένει μία από τις τελευταίες μεγάλες ντίβες του Χόλιγουντ. Η εμφάνισή της στις Κάννες ήταν αρκετή. Στα 92 της χρόνια, η Κόλινς περπάτησε στο κόκκινο χαλί του 79ου Φεστιβάλ Κινηματογράφου των Καννών με λευκή δημιουργία, μαύρα γάντια και διαμαντένια κοσμήματα, αποδεικνύοντας ότι η παλιά, ατόφια λάμψη του σινεμά δεν έχει ηλικία.

Η ηθοποιός, που έγινε διεθνώς γνωστή το 1981 ως η αδίστακτη Αλέξις Κόλμπι στη «Δυναστεία», έχει χτίσει μια καριέρα που πολλές συνάδελφοί της θα ζήλευαν. Σχεδόν πέντε δεκαετίες αργότερα, όμως, δεν είναι μόνο οι ρόλοι της που συνεχίζουν να συζητιούνται, αλλά και η εμφάνισή της. Κάθε δημόσια παρουσία της γεννά την ίδια απορία: πώς καταφέρνει να δείχνει τόσο λαμπερή;

Dame Joan Collins, 92, looked breathtaking at the Cannes Film Festival, leaving fans in awe. The legendary actress dazzled in a sculptural white dress, absolutely stealing the show 🤍✨



Η απάντηση, όπως την έχει δώσει η ίδια κατά καιρούς, δεν κρύβεται σε μία μόνο συνήθεια. Η Κόλινς επιμένει στη συστηματική φροντίδα, στην κίνηση, στο μέτρο και σε μια σχεδόν παλιάς κοπής πειθαρχία. Έχει πει πως από νεαρή ηλικία λάτρευε τον χορό, περνώντας ώρες σε ντισκοτέκ, αίθουσες χορού και νυχτερινά κέντρα. Αργότερα, στη ζωή της μπήκαν η γυμναστική και το πιλάτες, αν και με τα χρόνια αναγκάστηκε να προσαρμόσει το πρόγραμμά της, αναγνωρίζοντας πως το σώμα δεν μπορεί να αντέχει για πάντα την ίδια πίεση.

Στο φαγητό, η Τζόαν Κόλινς δεν ακολουθεί ακραίες στερήσεις. Προτιμά τις θρεπτικές τροφές, αποφεύγει το πρόχειρο φαγητό και έχει μια συνήθεια που επαναλαμβάνει καθημερινά: τρώει ένα αβοκάντο την ημέρα. Πιστεύει στη σημασία της ισορροπημένης διατροφής, παίρνει βιταμίνες C και E, καθώς και Ωμέγα έλαια, αλλά δεν υποκρίνεται ότι ζει χωρίς απολαύσεις. Έχει παραδεχθεί πως θα πιει κρασί, θα φάει γλυκό, θα απολαύσει τοστ και καφέ με ζάχαρη, αρκεί να μην το παρακάνει. «Δεν γεμίζω τον εαυτό μου με φαγητό. Τρώω μόνο το μισό απ’ ό,τι υπάρχει στο πιάτο μου και δεν στερούμαι», έχει πει.

Όσο για τις αισθητικές επεμβάσεις, η στάση της είναι ξεκάθαρη. Η βραβευμένη με Χρυσή Σφαίρα ηθοποιός έχει επιμείνει πολλές φορές ότι δεν έχει κάνει μπότοξ, «πειράγματα» ή ενέσεις λίπους. Μάλιστα, έχει δηλώσει πως γνωρίζει ότι πολλοί πιστεύουν το αντίθετο, αλλά απαντά πως οι ρυτίδες και η χαλάρωση στο πρόσωπό της αποδεικνύουν ότι δεν έχει καταφύγει στο νυστέρι. Με το γνωστό της χιούμορ, έχει πει πως όταν βλέπει γυναίκες της ηλικίας της, σκέφτεται ότι η ίδια «δείχνει αρκετά καλά».

Ένα από τα πιο σταθερά μυστικά της είναι ο ύπνος ανάσκελα. Η ίδια λέει πως εκπαίδευσε τον εαυτό της να μην κοιμάται στο πλάι, επειδή το πρόσωπο πιέζεται στο μαξιλάρι και δημιουργεί αυτό που αποκαλεί «τσαλακωμένο πρόσωπο». Εξίσου αυστηρή είναι και με τον ήλιο. Από τα 20 της, όπως έχει πει, φορά αντηλιακό. Δεν αποχωρίζεται τα καπέλα, αν και παραδέχεται πως αγαπά το μαύρισμα στο σώμα.

Η βραδινή περιποίηση είναι άλλο ένα κομμάτι της ρουτίνας που δεν διαπραγματεύεται. Δεν πέφτει ποτέ για ύπνο χωρίς να αφαιρέσει το μακιγιάζ της και χωρίς να βάλει κρέμα, μια συνήθεια που, όπως έχει πει, της έμαθε η μητέρα της από την ηλικία των 14 ετών. Πριν από μεγάλες εμφανίσεις ή μετά από πτήσεις, καταφεύγει και σε ένα απλό τρικ: παγωμένα βαμβάκια στα μάτια για λίγα λεπτά, ώστε να μειωθεί το πρήξιμο και να δείχνει το βλέμμα πιο ξεκούραστο.

Η πρόσφατη εμφάνισή της στις Κάννες συνδέεται και με τη νέα της ταινία, «My Duchess», στην οποία υποδύεται τη Γουόλις Σίμπσον, τη Δούκισσα του Ουίνδσορ. Η Κόλινς επέστρεψε έτσι στις Κάννες με τον αέρα μιας σταρ που ξέρει καλά πώς να κλέβει την παράσταση, χωρίς να χρειάζεται να προσπαθήσει ιδιαίτερα.

Πηγή: skai.gr

