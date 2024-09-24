Γιώργος Λιάγκας: «Σήμερα πήρε φωτιά το σπίτι μου»

Σοκαρισμένος εμφανίστηκε στην εκπομπή του ο Γιώργος Λιάγκας καθώς - όπως αποκάλυψε ο ίδιος - σήμερα το πρωί πήρε φωτιά το σπίτι του.

Όπως είπε ο παρουσιαστής, έπιασε φωτιά το σπίτι του στα νότια προάστια, με αποτέλεσμα να καταστραφεί ολοσχερώς ο πάνω όροφος της μεζονέτας του.

«Μου έχει συμβεί κάτι πάρα πολύ σημαντικό σήμερα κι επειδή έχει μπει πολύς κόσμος στο σπίτι μου από το πρωί, ό,τι απέμεινε, θέλω να το μοιραστώ μαζί σας γιατί δεν θέλω να γραφτεί σε διάφορα sites και να υπάρξει μία διάσταση που δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Σήμερα πήρε φωτιά το σπίτι μου» σημείωσε αρχικά ο Γιώργος Λιάγκας.

Οπως εξήγησε ο Γιώργος Λιάγκας, η φωτιά προήλθε από έκρηξη στον πίνακα. «Φλόγες, καπνοί κτλ. Πήρα την πυροσβεστική, θέλω να ευχαριστήσω τους άνδρες της πυροσβεστικής που ήρθαν σε 8 λεπτά από την ώρα που τους κάλεσα. Εγώ δεν μπορούσα να μπω γιατί το σπίτι είχε γεμίσει με μαύρους καπνούς. Μπήκαν με ειδικές μάσκες στον πάνω όροφο του σπιτιού κι ευτυχώς δεν είχε επεκταθεί η φωτιά. Οι ζημιές είναι πολύ μεγάλες, λίωσαν πράγματα, έλιωσε η οροφή του σπιτιού... Οι πυροσβέστες είναι ακόμα εκεί για ασφάλεια, μήπως υπάρξει αναζωπύρωση. Δεν έχω ασφάλεια, ας πρόσεχα» είπε ο παρουσιαστής.

Πηγή: skai.gr

