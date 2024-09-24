Οι πιο όμορφες γυναίκες του πλανήτη περπάτησαν χθες στην πασαρέλα του σόου τη L’Οreal, ανοίγοντας την Εβδομάδα Μόδας στο Παρίσι. Kendall Jenner, Heidi Klum, Eva Longoria και Cara Delevingne απέδειξαν την αξία τους περνώντας παράλληλα και το μήνυμα της εταιρίας «Walk Your Worth».

Ανάμεσα στις μεγάλες σταρ της μόδας, στο catwalk περπάτησε και η καλλονή Ελληνίδα ambassador της εταιρίας, Δούκισα Νομικού.

Μάλιστα, η παρουσιάστρια ανέβασε φωτογραφίες και βίντεο με το νέο της, καστανό hair look καθώς και από τα παρασκήνια του σόου.

Η Χάιντι Κλούμ (51), η Εύα Λονγκόρια (49) και η θρυλική Τζέιν Φόντα απέδειξαν ότι η ομορφιά δεν έχει ηλικία, αποσπώντας θερμότατο χειροκρότημα και κλέβοντας τη λάμψη ακόμα και από νεότερά τους μοντέλα.

Η Εύα Λονγκόρια

Η Τζέιν Φόντα

H Χάιντι Κλουμ

