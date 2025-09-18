Η σπάνια φωτογραφία του πρίγκιπα Ουίλιαμ και της Κέιτ Μίντλετον πριν από το δείπνο στο Κάστρο του Ουίνδσορ

Ένα σπάνιο και ιδιαίτερα τρυφερό στιγμιότυπο από τα παρασκήνια του επίσημου δείπνου στο Κάστρο του Ουίνδσορ μοιράστηκαν ο πρίγκιπας και η πριγκίπισσα της Ουαλίας, εντυπωσιάζοντας το κοινό και τα μέσα ενημέρωσης διεθνώς.

Λίγο πριν την άφιξη του Προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και της Πρώτης Κυρίας, το βασιλικό ζευγάρι απαθανατίστηκε να κρατιέται διακριτικά χέρι-χέρι. Μια τέτοια δημόσια εκδήλωση τρυφερότητας αποτελεί σπάνια εικόνα για τα μέλη της βρετανικής βασιλικής οικογένειας, επιβεβαιώνοντας το έντονο ενδιαφέρον γύρω από τη σύγχρονη πλευρά του θεσμού.

Το συγκεκριμένο στιγμιότυπο ανέβηκε ως story στο επίσημο προφίλ τους στο Instagram, συνοδευόμενο από τη φράση «πίσω από τα παρασκήνια», ενισχύοντας τη σύνδεση με το ευρύ κοινό μέσω των κοινωνικών δικτύων.

Η εντυπωσιακή εμφάνιση της πριγκίπισσας της Ουαλίας

Στη σπουδαία αυτή βραδιά, η πριγκίπισσα της Ουαλίας επέλεξε μία εντυπωσιακή μάξι δημιουργία υψηλής ραπτικής. Το φόρεμά της, δια χειρός της Βρετανίδας σχεδιάστριας Phillipa Lepley, ήταν κατασκευασμένο από δαντέλα και μετάξι σε αποχρώσεις του χρυσού και του εκρού, ενισχύοντας τη διαχρονική αίγλη της βραδιάς.

Επάνω στο φόρεμά της ξεχώριζαν τα διακεκριμένα βασιλικά τάγματα: το Βασιλικό Οικογενειακό Τάγμα του Βασιλιά Καρόλου Γ', της Βασίλισσας Ελισάβετ Β', καθώς και ο Μεγαλόσταυρος του Βασιλικού Βικτωριανού Τάγματος, με αστέρι και ζώνη.

Ως αξεσουάρ, η πριγκίπισσα επέλεξε ένα χρυσό clutch από την Anya Hindmarch, που συνδύασε με χρυσές γόβες Aquazzura Fenix, αναδεικνύοντας το κομψό ύφος της εμφάνισής της.

Το ιδιαίτερο ενδιαφέρον, ωστόσο, συγκέντρωσαν τα κοσμήματα: Φόρεσε τα αγαπημένα σκουλαρίκια της βασίλισσας Ελισάβετ αλλά και την εμβληματική τιάρα Lover's Knot – ένα εμβληματικό κόσμημα, αγαπημένο και της πριγκίπισσας Νταϊάνα, όπως αναδεικνύει η Vogue.

Η περίφημη τιάρα με μαργαριτάρια και διαμάντια κατασκευάστηκε από το βασιλικό κοσμηματοπωλείο Garrard το 1914, βασιζόμενη στο σχέδιο της βασίλισσας Μαίρης, γιαγιάς της Ελισάβετ.

Το λαμπερό δείπνο και η σημασία των προσκεκλημένων

Στο εντυπωσιακό δείπνο στο Κάστρο του Ουίνδσορ παρέστησαν περίπου 160 εκλεκτοί καλεσμένοι. Η πριγκίπισσα της Ουαλίας είχε μια ξεχωριστή θέση, καθήμενη ανάμεσα στον Αμερικανό Πρόεδρο και τον γαμπρό του Τραμπ, τον γαλλολιβανέζο επιχειρηματία Μάικλ Μπούλος (Michael Boulos), σύμφωνα με το περιοδικό People, επιβεβαιώνοντας τον κοσμοπολίτικο χαρακτήρα του δείπνου και τις διεθνείς προεκτάσεις του.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.