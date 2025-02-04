Μελάνια Τραμπ: Η πρώτη φωτογράφηση ως Πρώτη Κυρία σε περιοδικό

Αποκλειστικά για το Αμερικανικό Hello φωτογραφήθηκε για πρώτη φορά ως Πρώτη Κυρία της Αμερικής η Μελάνια Τραμπ, καθώς ο σύζυγός της, Ντόναλντ Τραμπ ξεκινά τη δεύτερη θητεία του ως Πρόεδρος των ΗΠΑ.

Μάλιστα, το περιοδικό αναφέρει χαρακτηριστικά ότι ακολουθεί την Μελάνια Τραμπ στα «παρασκήνια» του ευτυχισμένου γάμου της ενώ φιλοξενεί και αποκλειστική συνέντευξή της.

Οι συνεργάτες της Μελάνια Τραμπ την παρουσιάζουν ως μια «αποφασιστική, ζεστή γυναίκα» που είναι «ικανοποιημένη με τη θέση της στο γάμο και την οικογένειά της» και η οποία δίνει προτεραιότητα στον Πρόεδρο Τραμπ και τον γιο τους Μπάρον, 18 ετών, ενώ ανταποκρίνεται επιδέξια στον ρόλο της ως Πρώτης Κυρίας.

Σύμφωνα με τρεις από τους πιο στενούς συμβούλους της – τον στυλίστα και σχεδιαστή Hervé Pierre, τη φωτογράφο Regine Mahaux (που επιμελήθηκε τις αποκλειστικές φωτογραφίες του HELLO!) και τη διακοσμήτρια εσωτερικών χώρων Tham Kannalikham – «η ήρεμη αυτοπεποίθησή της έχει αυξηθεί σημαντικά τους τελευταίους μήνες».

«Τώρα που επιστρέφει για δεύτερη φορά ως Πρώτη Κυρία, είναι έτοιμη να κατακτήσει τον κόσμο» αναφέρει το Hello.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.