Η Tori Spelling ίσως χρειαστεί να γίνει δημιουργική αν και τα πέντε παιδιά της καταλήξουν να πάνε στο Κολέγιο. Στο τελευταίο επεισόδιο του podcast της «misSPELLING», η 51χρονη ηθοποιός αποκάλυψε στον καλεσμένο της, William Shatner, ότι θα πρέπει να γίνει μέλος του OnlyFans για να μπορεί να πληρώνει τα δίδακτρα των παιδιών της.

Ο William Shatner δεν είχε ακούσει ποτέ για τη συνδρομητική ιστοσελίδα ενηλίκων, οπότε η Spelling μπήκε στη διαδικασία να του εξηγήσει κάποια πράγματα… Η ηθοποιός ήταν παντρεμένη για 17 χρόνια με τον McDermott, με τον οποίο χώρισε και από τότε η ζωή της έχει διάφορα συναισθηματικά σκαμπανεβάσματα. Την έχουμε δει να μένει με τα παιδιά της σε τροχόσπιτο, γιατί το σπίτι της στο Λος Άντζελες, όπου ζούσε η οικογένεια, είχε μούχλα. Η Tori έχει εξομολογηθεί ότι χρειάζεται τη δημόσια προσοχή, ότι δεν θα ήξερε πώς να ζήσει χωρίς αυτήν, αλλά φαίνεται ότι η προσοχή των ανθρώπων που την αγαπούν δεν είναι αρκετή.

Tori Spelling says she will ‘have to go on OnlyFans’ to afford her 5 kids’ college tuitions https://t.co/yoOUE2lxai pic.twitter.com/UStyJisZtx — Page Six (@PageSix) August 2, 2024

Η ηθοποιός είπε ότι ο μοναδικός λόγος που θέλει να το κάνει είναι για τα παιδιά της. «Χρειάζεται να μπω στη συνδρομητική πλατφόρμα για να βοηθήσω τα παιδιά μου, ώστε να μην γίνουν σαν εμένα». Ο Σάτνερ πρότεινε μια εναλλακτική λύση: «Ας πάνε για δουλειά», με την ηθοποιό να απαντά «όχι» και να είναι σίγουρη για την απόφασή της.

Πηγή: skai.gr

