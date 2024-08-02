Λογαριασμός
Tori Spelling: Μπαίνει στο OnlyFans για να πληρώσει το Κολέγιο των 5 παιδιών της – Αυτές είναι θυσίες…

Η ηθοποιός ήταν παντρεμένη για 17 χρόνια με τον McDermott, με τον οποίο χώρισε και από τότε η ζωή της έχει διάφορα συναισθηματικά σκαμπανεβάσματα

Tori Spelling

Η Tori Spelling ίσως χρειαστεί να γίνει δημιουργική αν και τα πέντε παιδιά της καταλήξουν να πάνε στο Κολέγιο. Στο τελευταίο επεισόδιο του podcast της «misSPELLING», η 51χρονη ηθοποιός αποκάλυψε στον καλεσμένο της, William Shatner, ότι θα πρέπει να γίνει μέλος του OnlyFans για να μπορεί να πληρώνει τα δίδακτρα των παιδιών της. 

Ο William Shatner δεν είχε ακούσει ποτέ για τη συνδρομητική ιστοσελίδα ενηλίκων, οπότε η Spelling μπήκε στη διαδικασία να του εξηγήσει κάποια πράγματα… Η ηθοποιός ήταν παντρεμένη για 17 χρόνια με τον McDermott, με τον οποίο χώρισε και από τότε η ζωή της έχει διάφορα συναισθηματικά σκαμπανεβάσματα. Την έχουμε δει να μένει με τα παιδιά της σε τροχόσπιτο, γιατί το σπίτι της στο Λος Άντζελες, όπου ζούσε η οικογένεια, είχε μούχλα. Η Tori έχει εξομολογηθεί ότι χρειάζεται τη δημόσια προσοχή, ότι δεν θα ήξερε πώς να ζήσει χωρίς αυτήν, αλλά φαίνεται ότι η προσοχή των ανθρώπων που την αγαπούν δεν είναι αρκετή.

Η ηθοποιός είπε ότι ο μοναδικός λόγος που θέλει να το κάνει είναι για τα παιδιά της. «Χρειάζεται να μπω στη συνδρομητική πλατφόρμα για να βοηθήσω τα παιδιά μου, ώστε να μην γίνουν σαν εμένα». Ο Σάτνερ πρότεινε μια εναλλακτική λύση: «Ας πάνε για δουλειά», με την ηθοποιό να απαντά «όχι» και να είναι σίγουρη για την απόφασή της. 

