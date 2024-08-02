Η Tori Spelling ίσως χρειαστεί να γίνει δημιουργική αν και τα πέντε παιδιά της καταλήξουν να πάνε στο Κολέγιο. Στο τελευταίο επεισόδιο του podcast της «misSPELLING», η 51χρονη ηθοποιός αποκάλυψε στον καλεσμένο της, William Shatner, ότι θα πρέπει να γίνει μέλος του OnlyFans για να μπορεί να πληρώνει τα δίδακτρα των παιδιών της.
Ο William Shatner δεν είχε ακούσει ποτέ για τη συνδρομητική ιστοσελίδα ενηλίκων, οπότε η Spelling μπήκε στη διαδικασία να του εξηγήσει κάποια πράγματα… Η ηθοποιός ήταν παντρεμένη για 17 χρόνια με τον McDermott, με τον οποίο χώρισε και από τότε η ζωή της έχει διάφορα συναισθηματικά σκαμπανεβάσματα. Την έχουμε δει να μένει με τα παιδιά της σε τροχόσπιτο, γιατί το σπίτι της στο Λος Άντζελες, όπου ζούσε η οικογένεια, είχε μούχλα. Η Tori έχει εξομολογηθεί ότι χρειάζεται τη δημόσια προσοχή, ότι δεν θα ήξερε πώς να ζήσει χωρίς αυτήν, αλλά φαίνεται ότι η προσοχή των ανθρώπων που την αγαπούν δεν είναι αρκετή.
Tori Spelling says she will ‘have to go on OnlyFans’ to afford her 5 kids’ college tuitions https://t.co/yoOUE2lxai pic.twitter.com/UStyJisZtx— Page Six (@PageSix) August 2, 2024
Η ηθοποιός είπε ότι ο μοναδικός λόγος που θέλει να το κάνει είναι για τα παιδιά της. «Χρειάζεται να μπω στη συνδρομητική πλατφόρμα για να βοηθήσω τα παιδιά μου, ώστε να μην γίνουν σαν εμένα». Ο Σάτνερ πρότεινε μια εναλλακτική λύση: «Ας πάνε για δουλειά», με την ηθοποιό να απαντά «όχι» και να είναι σίγουρη για την απόφασή της.
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.