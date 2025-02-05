Το εγκώμιο της νέας πρέσβεως των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, «πλέκει» το περιοδικό «Resident», την οποία φιλοξενεί και στο εξώφυλλό του. Το περιοδικό χαρακτηρίζει την πρώην σύντροφο του Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ ως μια δυναμική προσωπικότητα, η οποία έχει αφήσει το «στίγμα» της στην πολιτική, στα ΜΜΕ, ενώ έχει επιτελέσει και σπουδαίο φιλανθρωπικό έργο.

Από τη δικαστική αίθουσα μέχρι τα τηλεοπτικά στούντιο και την πολιτική σκηνή, η πορεία της είναι γεμάτη επιτυχίες. Πρόσφατα, ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε τον διορισμό της ως πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα, γεγονός που σηματοδοτεί ένα νέο κεφάλαιο στην καριέρα της.

«Η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ είναι αναμφισβήτητα μία από τις πιο αναγνωρίσιμες γυναίκες στην Αμερική, με μια εξέχουσα δημόσια παρουσία και μια καριέρα που μοιάζει βγαλμένη από βιβλίο ιστορίας.

Ωστόσο, η ζωή της δεν είναι ένα παραμύθι, αλλά μια αξιοθαύμαστη πορεία γεμάτη επιτυχίες. Μητέρα, εισαγγελέας, πολιτική προσωπικότητα, επιτυχημένη δημοσιογράφος, συγγραφέας μπεστ σέλερ, επιχειρηματίας. Η αφοσίωσή της στην ‘’επιτυχία’’ είναι αδιαμφισβήτητη», γράφει στο άρθρο του το περιοδικό «Resident».

Σε άλλο σημείο το περιοδικό αναφέρει: «Η πορεία της περιλαμβάνει σημαντικές στιγμές που αποδεικνύουν τον θρίαμβό της σε κάθε πτυχή της καριέρας της. Από τη δικαστική αίθουσα, όπου υπηρέτησε ως βοηθός εισαγγελέα στο Σαν Φρανσίσκο και το Λος Άντζελες, έως την πολιτική σκηνή, ως Πρώτη Κυρία του Σαν Φρανσίσκο.

Η καριέρα της την οδήγησε επίσης στα τηλεοπτικά στούντιο, όπου υπήρξε συμπαρουσιάστρια των εκπομπών «The Five» και «Outnumbered» στο Fox News, ενώ σήμερα παρουσιάζει το «The Kimberly Guilfoyle Show» στο Rumble. Παράλληλα, έχει διατελέσει ανώτερη σύμβουλος του προέδρου Τραμπ και συνιδρύτρια της American Dream Corporation, ενώ είναι συγγραφέας δύο βιβλίων.

Πιστή στις αξίες της και με βαθιές ρίζες στις παραδόσεις, η Γκίλφοϊλ έχει «χτίσει» ισχυρούς δεσμούς με την «καρδιά» της Αμερικής, εκτιμώντας τους σκληρά εργαζόμενους πολίτες και τη δύναμη της κοινότητας. Ως δημόσιο πρόσωπο με ισχυρή επιρροή, έχει αποτελέσει πηγή έμπνευσης για όσους επιδιώκουν να διακριθούν στην πολιτική».

«Για πολλά χρόνια, η Κίμπερλι υπήρξε στενή φίλη και σύμμαχος», είχε δηλώσει ο Ντόναλντ Τραμπ πριν από τον διορισμό της. «Η εμπειρία της στον νομικό, στον δημοσιογραφικό και στον πολιτικό τομέα, σε συνδυασμό με την οξυδέρκειά της, την καθιστούν εξαιρετικά κατάλληλη για να εκπροσωπήσει τις Ηνωμένες Πολιτείες στο εξωτερικό».

Με μια μοναδική αύρα που γεφυρώνει τον κόσμο των μέσων ενημέρωσης και της πολιτικής, η οξυδέρκεια και το πάθος της για την αλλαγή, την καθιστούν εξαιρετικά δραστήρια και ικανή να προσφέρει ουσιαστικά σε κάθε ρόλο που αναλαμβάνει, σύμφωνα με το περιοδικό.

Για το περιοδικό, η Γκίλφοϊλ έχει χαράξει τη δική της πορεία. Είναι μια ατρόμητη υπερασπίστρια εκείνων που δεν έχουν φωνή. Μάλιστα, τη χαρακτηρίζει «αυθεντία» της πολιτικής, με σημαντικό φιλανθρωπικό έργο. «Ο δυναμισμός και η γενναιοδωρία της έχουν διαμορφώσει την πορεία της. Χρειάζεται αληθινό θάρρος για να υποστηρίζεις τις πεποιθήσεις σου και να παραμένεις αμετακίνητος στις αρχές σου, ακόμη και απέναντι στις πιο δύσκολες προκλήσεις», σημειώνει.

Τέλος, το περιοδικό επισημαίνει ότι η Γκίλφοϊλ παραμένει ταπεινή και δεν θεωρεί κανένα επίτευγμα δεδομένο. «Έχει κατακτήσει τα πάντα. Και όσοι βρίσκονται στην τροχιά της είναι βαθιά ευγνώμονες. Η δύναμη και η επιρροή ανήκουν σε λίγους, αλλά οι πραγματικά χαρισματικοί επιλέγουν να τις αξιοποιούν για το κοινό καλό. Η Γκίλφοϊλ διαθέτει αυτό το χάρισμα-ένα δώρο που μοιράζεται απλόχερα με τους άλλους».

