Νέες φωτογραφίες από το πρόσφατο ταξίδι της στο Μπαλί μοιράστηκε η Ιωάννα Τούνη, εντυπωσιάζοντας τους διαδικτυακούς της ακολούθους με τις πόζες της σε παραλία της Ινδονησίας. Η γνωστή influencer δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram σειρά φωτογραφιών, στις οποίες εμφανίζεται ξαπλωμένη στην άμμο, φορώντας λευκό μαγιό και έχοντας ως φόντο τα έντονα χρώματα του ηλιοβασιλέματος.

Στις εικόνες η Ιωάννα Τούνη ποζάρει με διαφορετικούς τρόπους δίπλα στη θάλασσα, ενώ το φυσικό φως δημιουργεί ένα ιδιαίτερα εντυπωσιακό σκηνικό. Η ίδια διευκρίνισε ότι στις φωτογραφίες δεν έχει χρησιμοποιηθεί κανένα φίλτρο, θέλοντας παράλληλα να αναδείξει την ομορφιά των φυσικών χρωμάτων και των αυθεντικών στιγμών.

Το μήνυμά της για την Τεχνητή Νοημοσύνη

Με αφορμή τη φωτογράφιση, η Ιωάννα Τούνη αναφέρθηκε στην ολοένα και μεγαλύτερη παρουσία της ΤεχνητήςΝνοημοσύνης στην καθημερινότητα και στον τρόπο με τον οποίο οι επεξεργασμένες εικόνες επηρεάζουν την αντίληψή μας για την πραγματικότητα.

Όπως εξήγησε, την ώρα που φωτογραφιζόταν συνειδητοποίησε πόσο εντυπωσιακά ήταν τα χρώματα του ουρανού χωρίς καμία ψηφιακή παρέμβαση. «Με τόσο AI έχουμε ξεχάσει πόσο όμορφα είναι τα χρώματα ενός ηλιοβασιλέματος», έγραψε στη ανάρτησή της. Στη συνέχεια τόνισε ότι οι φωτογραφίες αποτυπώνουν μόνο το φυσικό φως της στιγμής, επισημαίνοντας πως το τοπίο ήταν ακόμη πιο όμορφο από κοντά.

«Τα πιο όμορφα πράγματα συμβαίνουν offline»

Η influencer προέτρεψε τους ακολούθους της να αφήνουν, έστω και για λίγο, το κινητό τους τηλέφωνο στην άκρη και να παρατηρούν περισσότερο όσα συμβαίνουν γύρω τους.

Αναφέρθηκε στον ουρανό, στη θάλασσα και στο φως λίγο πριν πέσει η νύχτα, σημειώνοντας ότι αυτές οι εικόνες υπενθυμίζουν πως η πραγματικότητα εξακολουθεί να κερδίζει απέναντι στην τεχνολογικά επεξεργασμένη εικόνα. «Όσο περισσότερο εξελίσσεται η τεχνολογία, τόσο μεγαλύτερη αξία αποκτούν οι στιγμές που είναι 100% αληθινές», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Πηγή: skai.gr

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