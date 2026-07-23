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Ιωάννα Τούνη: Από το Μπαλί… με αγάπη – Όλοι «χαζεύουν» το ηλιοβασίλεμα (φωτό)

 «Με τόσο AI έχουμε ξεχάσει πόσο όμορφα είναι τα χρώματα ενός ηλιοβασιλέματος», έγραψε η ίδια στη ανάρτησή της

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Ιωάννα Τούνη

Νέες φωτογραφίες από το πρόσφατο ταξίδι της στο Μπαλί μοιράστηκε η Ιωάννα Τούνη, εντυπωσιάζοντας τους διαδικτυακούς της ακολούθους με τις πόζες της σε παραλία της Ινδονησίας. Η γνωστή influencer δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram σειρά φωτογραφιών, στις οποίες εμφανίζεται ξαπλωμένη στην άμμο, φορώντας λευκό μαγιό και έχοντας ως φόντο τα έντονα χρώματα του ηλιοβασιλέματος.

Ιωάννα Τούνη

Στις εικόνες η Ιωάννα Τούνη ποζάρει με διαφορετικούς τρόπους δίπλα στη θάλασσα, ενώ το φυσικό φως δημιουργεί ένα ιδιαίτερα εντυπωσιακό σκηνικό. Η ίδια διευκρίνισε ότι στις φωτογραφίες δεν έχει χρησιμοποιηθεί κανένα φίλτρο, θέλοντας παράλληλα να αναδείξει την ομορφιά των φυσικών χρωμάτων και των αυθεντικών στιγμών.

Ιωάννα Τούνη

Το μήνυμά της για την Τεχνητή Νοημοσύνη

Με αφορμή τη φωτογράφιση, η Ιωάννα Τούνη αναφέρθηκε στην ολοένα και μεγαλύτερη παρουσία της ΤεχνητήςΝνοημοσύνης στην καθημερινότητα και στον τρόπο με τον οποίο οι επεξεργασμένες εικόνες επηρεάζουν την αντίληψή μας για την πραγματικότητα.

Ιωάννα Τούνη

Όπως εξήγησε, την ώρα που φωτογραφιζόταν συνειδητοποίησε πόσο εντυπωσιακά ήταν τα χρώματα του ουρανού χωρίς καμία ψηφιακή παρέμβαση. «Με τόσο AI έχουμε ξεχάσει πόσο όμορφα είναι τα χρώματα ενός ηλιοβασιλέματος», έγραψε στη ανάρτησή της. Στη συνέχεια τόνισε ότι οι φωτογραφίες αποτυπώνουν μόνο το φυσικό φως της στιγμής, επισημαίνοντας πως το τοπίο ήταν ακόμη πιο όμορφο από κοντά.

Ιωάννα Τούνη

«Τα πιο όμορφα πράγματα συμβαίνουν offline»

Η influencer προέτρεψε τους ακολούθους της να αφήνουν, έστω και για λίγο, το κινητό τους τηλέφωνο στην άκρη και να παρατηρούν περισσότερο όσα συμβαίνουν γύρω τους.

Ιωάννα Τούνη

Αναφέρθηκε στον ουρανό, στη θάλασσα και στο φως λίγο πριν πέσει η νύχτα, σημειώνοντας ότι αυτές οι εικόνες υπενθυμίζουν πως η πραγματικότητα εξακολουθεί να κερδίζει απέναντι στην τεχνολογικά επεξεργασμένη εικόνα. «Όσο περισσότερο εξελίσσεται η τεχνολογία, τόσο μεγαλύτερη αξία αποκτούν οι στιγμές που είναι 100% αληθινές», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ιωάννα Τούνη

Πηγή: skai.gr

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TAGS: Ιωάννα Τούνη
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