Βοηθήστε τον Ben Affleck: Δεν ξέρει πώς να φλερτάρει μετά το διαζύγιό του με την Jennifer Lopez

Ο Ben Affleck αποκάλυψε ότι οι ικανότητές του στο φλερτ χρειάζονται λίγη δουλειά. Ο ηθοποιός, με αφορμή την πρεμιέρα της ταινίας του «The Accountant 2», ανέφερε ότι ταυτίζεται με τον χαρακτήρα του, Κρίστιαν Γουλφ, ο οποίος νιώθει αμήχανα όταν προσπαθεί να προσεγγίσει γυναίκες και να μπει σταδιακά στον κόσμο των ραντεβού.

Ο Affleck είπε για τον Wolff: «Εδώ είναι ένας τύπος που προσπαθεί να καταλάβει - θέλει να έχει μια σχέση με μια γυναίκα, προσπαθεί να καταλάβει πώς να το κάνει αυτό, όπως, πώς να σταθεί εκεί έξω.

Δεν ξέρει πραγματικά πώς να φλερτάρει ακριβώς. Δεν νιώθει άνετα», προσθέτοντας όλο νόημα ότι, «όπως τόσοι πολλοί από εμάς…».

Επίσης, ο Ben Affleck, είπε: «Δεν είναι εύκολο για κανέναν να καταλάβει τις σχέσεις, ιδιαίτερα στο πολύ πρώιμο στάδιο, όπου προσπαθείς να εκτιμήσεις. Με κοιτάζει αυτό το άτομο; Του αρέσω; Θα ταπεινωθώ αν πάω εκεί;». Η ειλικρινής παραδοχή του Affleck για τα ραντεβού έρχεται τρεις μήνες μετά την επισημοποίηση του διαζυγίου από την πρώην αγαπημένη του, Jennifer Lopez.

Το πρώην ζευγάρι -που αναζωπύρωσε τη σχέση του το 2021, δεκαετίες μετά τη λύση του πρώτου αρραβώνα του- αποφάσισε να χωρίσει οριστικά τους δρόμους του δύο χρόνια μετά τον γάμο του, το 2024.

Ben Affleck makes surprising flirting confession after Jennifer Lopez divorce https://t.co/wqSNrIozOL pic.twitter.com/cKnH7qZk9m — Page Six (@PageSix) April 14, 2025

Ο Affleck «έσπασε» πρόσφατα τη σιωπή του σχετικά με τον χωρισμό, υποστηρίζοντας στο «GQ» ότι ήταν «χωρίς δράματα» και ότι η σταρ του «Greatest Love Story Never Told» εξακολουθεί να είναι «ένας άνθρωπος που σέβεται πολύ».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.