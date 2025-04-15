Cate Blanchett: Εγκαταλείπει την υποκριτική - Τα σχέδια συνταξιοδότησης και η οικογένεια

H 55χρονη Cate Blanchett δήλωσε ότι πρόκειται να αποσυρθεί από την υποκριτική. Η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός σε συνέντευξή της στους Radio Times ανέφερε: «Σκέφτομαι να εγκαταλείψω την υποκριτική. Η οικογένειά μου με κοιτάζει περίεργα κάθε φορά που το λέω, αλλά το εννοώ. Μιλάω σοβαρά για το συγκεκριμένο ζήτημα».

Η ηθοποιός είπε ότι έχει πολλά πράγματα που θέλει να κάνει στη ζωή της. Η ίδια πρωταγωνίστησε φέτος σε μια διασκευή του έργου του Τσέχωφ, «Ο Γλάρος», στο Λονδίνο. Δεν είναι όμως η πρώτη φορά που η Κέιτ Μπλάνσετ απειλεί να εγκαταλείψει την καριέρα της παρά τη διεθνή αναγνώριση.

Είχε δηλώσει στο «Vanity Fair» το 2023 ότι «φλερτάρει» πολύ συχνά με την ιδέα να κλείσει οριστικά το κεφάλαιο «υποκριτική». Η ηθοποιός πρόκειται να παρουσιάσει το Σάββατο το πρώτο της ραδιοφωνικό έργο στο Radio 4, σε έναν 90λεπτο μονόλογο με τίτλο «The Fever».

Η μητέρα τεσσάρων παιδιών εξήγησε γιατί επέλεξε να ξεκινήσει το πρώτο της ακουστικό ραδιοφωνικό έργο. «Συχνά οι πιο βαθιές και έντονες και αξέχαστες συζητήσεις που κάνω με τα παιδιά μου γίνονται στο αυτοκίνητο», εξήγησε.

Η Cate Blanchett έχει συγκεντρώσει χιλιάδες διθυραμβικές κριτικές τα τελευταία 30 χρόνια, αφού εργάστηκε ακούραστα σε δεκάδες έργα στο θέατρο, τον κινηματογράφο και την τηλεόραση.

Η Μπλάνσετ, τακτική θαμώνας των παγκόσμιων βραβείων, έχει λάβει σημαντικά βραβεία από όλο τον κόσμο, μεταξύ των οποίων δύο Όσκαρ, τρία BAFTA, τρία βραβεία Screen Actors Guild Awards, για τη συμβολή της στις Τέχνες.

Γεννημένη στη Μελβούρνη, η Κέιτ ξεκίνησε την κινηματογραφική της καριέρα στην Αυστραλία, αλλά γρήγορα έκανε το διεθνές άνοιγμα το 1998 με μία από τις πρώτες της ταινίες, το ιστορικό δράμα «Elizabeth».

Μέχρι τις αρχές της δεκαετίας του 2000, το παγκόσμιο κοινό τη γνώριζε από τη σειρά blockbuster, «Lord of the Rings». Αργότερα εμφανίστηκε στην τριλογία «Hobbit».

Κέρδισε διθυραμβικές κριτικές και το Όσκαρ καλύτερου γυναικείου ρόλου για τον ρόλο της στην ταινία «The Aviator» του Μάρτιν Σκορτσέζε το 2005. Το 2013 κέρδισε το πρώτο της Όσκαρ καλύτερης ηθοποιού στην ταινία του Γούντι Άλεν, «Blue Jasmine».

Πηγή: skai.gr

