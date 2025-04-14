Η Κιμ Καρντάσιαν θα καταθέσει στη δίκη για τη ληστεία του 2016 στο Παρίσι

Η Αμερικανίδα σταρ Κιμ Καντάρσιαν θα εμφανιστεί στο Εφετείο του Παρισιού για να καταθέσει στο πλαίσιο της δίκης με επίκεντρο τη θεαματική ληστεία σε βάρος της, τον Οκτώβριο του 2016, σε μια διαδικασία που θα ξεκινήσει την 28η Απριλίου, είπε ο Αμερικανός δικηγόρος της, Μάικλ Ρόουντ, σε ένα δελτίο Τύπου που έστειλαν στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP) οι Γάλλοι συνήγοροί της.

«Μπορούμε να επιβεβαιώσουμε ότι η Καρντάσιαν θα καταθέσει αυτοπροσώπως στην επόμενη ποινική δίκη στη Γαλλία σχετικά με το περιστατικό του 2016 κατά τη διάρκεια του οποίου την έδεσαν και τη λήστεψαν υπό την απειλή όπλου μασκοφόροι δράστες», αναφέρεται στο δελτίο Τύπου.

Η δίκη αναμένεται να διεξαχθεί έως την 23η Μαΐου στο Εφετείο του Παρισιού. Σύμφωνα με το πρόγραμμα, η κατάθεση της ινφλουένσερ προβλέπεται για τις 13 Μαΐου.

«Προς το παρόν, η Καρντάσιαν αφήνει την κατάθεσή της για το δικαστήριο και τους ενόρκους και δεν επιθυμεί να δώσει προκαταρκτικά εξηγήσεις», συμπλήρωσε ο δικηγόρος στο δελτίο Τύπου.

«Νιώθει έναν βαθύ θαυμασμό για το γαλλικό δικαστικό σύστημα και οι γαλλικές αρχές της έχουν συμπεριφερθεί με τον μεγαλύτερο σεβασμό», υπογραμμίζει ο Αμερικανός συνήγορος, ο οποίος προσθέτει ότι «εκείνη εύχεται η διαδικασία να εξελιχθεί σε συμφωνία με το γαλλικό δίκαιο και με σεβασμό όλων των πλευρών».

Τη νύχτα της 2ας προς 3ης Οκτωβρίου του 2016, η Κιμ Καρντάσιαν, ηλικίας τότε 36 ετών, έπεσε θύμα ληστείας από μια ομάδα κακοποιών, ορισμένοι ντυμένοι ως αστυνομικοί, σε ένα πολυτελές ξενοδοχείο όπου διέμενε στο Παρίσι, στο πλαίσιο της παρουσίας της στην Εβδομάδα Μόδας της γαλλικής πρωτεύουσας. Κοσμήματα αξίας άνω των 6 εκατομμυρίων δολαρίων εκλάπησαν και τα περισσότερα δεν ξαναβρέθηκαν ποτέ.

Δύο ληστές την απείλησαν με ένα όπλο στο κεφάλι, προτού τη δέσουν και τη φιμώσουν.

«Μου ζήτησε με βαριά γαλλική προφορά το δακτυλίδι μου», είχε τότε αφηγηθεί στους αστυνομικούς, αμέσως μετά τη ληστεία. «Με έδεσαν (…) κατόπιν με μετέφεραν στο μπάνιο», όπου κλείδωσαν τη νεαρή γυναίκα.

Άλλοι τρεις άνδρες κρατούσαν τσίλιες στην υποδοχή, ενώ ένας έκτος άνδρας βρισκόταν στο τιμόνι ενός οχήματος που θα χρησιμοποιούσαν για τη διαφυγή τους.

Οι ληστές έκλεψαν πολλά διαμαντένια και χρυσά κοσμήματα, μεταξύ άλλων ένα δακτυλίδι 18,88 καρατίων.

Η συμμορία κατηγορήθηκε για τη μεγαλύτερη ληστεία σε βάρος ενός προσώπου τα τελευταία 20 χρόνια στη Γαλλία.

Δώδεκα άνθρωποι οδηγήθηκαν ενώπιον της δικαιοσύνης σε αυτήν την υπόθεση, όμως δέκα εξ αυτών εντέλει θα δικαστούν: ο ένας εκ των κατηγορουμένων, ο Μαρσό Μπομ Ζερτνέ απεβίωσε και η περίπτωση του Πιερ Μπουανιέ θα εξεταστεί ξεχωριστά για λόγους υγείας.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

