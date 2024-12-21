O Tom Brady, ο πρώην σύζυγος της Gisele Bündchen, μας εξέπληξε ευχάριστα με τις φωτογραφίες που δημοσίευσε πριν από λίγες ημέρες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ο διάσημος αθλητής αποκάλυψε το χόμπι του, κάτι που ενθουσίασε τους θαυμαστές του.

«Το αγαπημένο μέρος του σπιτιού μου», έγραψε στην ανάρτησή του. Για την ακρίβεια πρόκειται για τον λαχανόκηπο που έχει φτιάξει στην αυλή του, που -πραγματικά- δεν του λείπει τίποτα. Μπρόκολα, λάχανα, μαρούλια, ρόκα, αρωματικά φυτά. Όλα τα «καλούδια» υπάρχουν στον υπέροχο κήπο του Tom Brady.

Μάλιστα, ο ίδιος προέτρεψε τους 15 εκατ. ακολούθους του να «τρώνε τα λαχανικά τους, ενώ ολοκλήρωσε την «ξενάγηση» στον λαχανόκηπό του αποκαλύπτοντας ότι η ρόκα είναι, σίγουρα, η αγαπημένη του…

Αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που ο Μπρέιντι μας δίνει μια μικρή «γεύση» από την εργένικη ζωή του στο νέο του σπίτι, το οποίο, παρεμπιπτόντως, διαθέτει πισίνα, εκπληκτική θέα και είναι ευάερο και ευήλιο. «Το σπίτι είναι εκεί που είναι η καρδιά μου», είχε γράψει σε παλαιότερη ανάρτησή του.

Ο Μπρέιντι, ο οποίος ήταν παντρεμένος με τη Ζιζέλ -πήραν διαζύγιο το 2022- αγόρασε και πούλησε ακίνητα πολλών εκατ. δολαρίων κατά τη διάρκεια του 13ετούς γάμου του, μεταξύ άλλων στην Καλιφόρνια, τη Νέα Υόρκη, την Κόστα Ρίκα και τη Μοντάνα. Μετακόμισαν στη Φλόριντα από τη Μασαχουσέτη με τον γιο τους Μπέντζαμιν, 14 ετών, και την κόρη τους Βίβιαν, 11 ετών, όταν ο Μπρέιντι υπέγραψε συμβόλαιο με τους Tampa Bay Buccaneers. Ο Brady μοιράζεται επίσης έναν γιο, τον Act, 17 ετών, με τη Bridget Moynahan.

Πηγή: skai.gr

