Η Lauren Sánchez και ο δισεκατομμυριούχος αρραβωνιαστικός της, Jeff Bezos, γιόρτασαν τα 55α γενέθλιά της σε μια συναυλία του Usher στο Kaseya Center, στο Μαϊάμι της Φλόριντα. Μαζί της ήταν και οι καλοί της φίλοι, Katy Perry και Orlando Bloom.
Σε ένα βίντεο από τη συναυλία, ο Usher φαίνεται να χαιρετάει το ζευγάρι, με τον Jeff Bezos να δείχνει ιδιαίτερα χαρούμενος. Τον περασμένο Αύγουστο, οι Bezos, Sanchez, Perry, Bloom και Usher εθεάθησαν να κάνουν παρέα σε διακοπές στο Ντουμπρόβνικ της Κροατίας.
Η Lauren Sanchez δέχτηκε πολλά μηνύματα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης από τους διάσημους φίλους της, Kris Jenner, Kim Kardashian, τη σχεδιάστρια μόδας, Stacey Bendet, και Eva Longoria.
