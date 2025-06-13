Νάντια Μπουλέ: Η απάντησή της σε όσους της στέλνουν ότι «τα παίρνει» για να προωθήσει τη woke agenda

Και δεν είναι ούτε η πρώτη, ούτε η τελευταία, η Νάντια Μπουλέ που δέχεται επιθέσεις γιατί εκφράζει τη γνώμη της για ένα θέμα που αποδεδειγμένα διχάζει την κοινωνία. Την υιοθεσία παιδιών από ομόφυλα ζευγάρια. Η ίδια με ένα story της στο προσωπικό της Instagram απαντάει με ευγένεια σε ό,τι λέγεται:
«Εγώ όταν διαβάζω στα σχόλια για την υιοθεσία από ομόφυλα ζευγάρια ότι «τα παίρνουμε» για να υποστηρίξουμε την woke agenda και την «ανωμαλία».
Διαβάστε περισσότερα στο womenonly.gr.
- Νατάσα Παζαΐτη: Γιορτάζει τα γενέθλια των δίδυμων παιδιών της με φωτογραφίες από την παιδική τους ηλικία
- Travis Barker: Αυτή είναι η έπαυλη που ανακαίνισε καθ' υπόδειξη της πεθεράς του, Kris Jenner, για να ζήσει με την Κοurtney Kardashian
- Γιάννης Πάριος: «Τρία πράγματα δεν έχω αλλάξει στη ζωή μου, ποδοσφαιρική ομάδα, ομάδα αίματος και...»
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.