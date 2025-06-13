Λογαριασμός
Νάντια Μπουλέ: Η απάντησή της σε όσους της στέλνουν ότι «τα παίρνει» για να προωθήσει τη woke agenda

Δεν είναι και ασυνήθιστα τα σχόλια που δέχεται

Νάντια Μπουλέ

Και δεν είναι ούτε η πρώτη, ούτε η τελευταία, η Νάντια Μπουλέ που δέχεται επιθέσεις γιατί εκφράζει τη γνώμη της για ένα θέμα που αποδεδειγμένα διχάζει την κοινωνία. Την υιοθεσία παιδιών από ομόφυλα ζευγάρια. Η ίδια με ένα story της στο προσωπικό της Instagram απαντάει με ευγένεια σε ό,τι λέγεται:

«Εγώ όταν διαβάζω στα σχόλια για την υιοθεσία από ομόφυλα ζευγάρια ότι «τα παίρνουμε» για να υποστηρίξουμε την woke agenda και την «ανωμαλία».

Πηγή: skai.gr

Πηγή: skai.gr

TAGS: Νάντια Μπουλέ WomenOnly
