Την έπαυλή του στην κάμερα του Architectural Digest άνοιξε πριν από 3 χρόνια ο Travis Barker και έδειξε το αποτέλεσμα της ανακαίνισης που έκανε για να κατοικήσει σε αυτή με την Kourtney Kardashian, τον γιο τους και τα άλλα τρία παιδιά που έχει από προηγούμενες σχέσεις, καθώς και τα τρία παιδιά της Kourtney.

Το σπίτι βρίσκεται στο Calabasas της Καλιφόρνιας, τη βάση των Kardashians. Οι χώροι του όπως θα δείτε στο βίντεο δεν έχουν καμία σχέση με τη ροκ εμφάνιση του τραγουδιστή και μουσικού παραγωγού παρά μόνο σε κάποιες μικρές λεπτομέρειες σε αντικείμενα του σπιτιού.

Διαβάστε περισσότερα στο womenonly.gr.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.