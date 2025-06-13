Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Νατάσα Παζαΐτη: Γιορτάζει τα γενέθλια των δίδυμων παιδιών της με φωτογραφίες από την παιδική τους ηλικία

Oι φωτογραφίες που ανέβασε η σύζυγος του πρώην πρωθυπουργού Κώστα Καραμανλή

Νατάσα Παζαΐτη

Με έναν ιδιαίτερο τρόπο ευχήθηκε δημόσια στα δίδυμα παιδιά της η Νατάσα Παζαΐτη. Η Αλίκη και ο Αλέξανδρος Καραμανλής έχουν γενέθλια και η μητέρα τους ανέβασε ένα κολάζ με ανέκδοτες φωτογραφίες και από την παιδική τους ηλικία αλλά και την ενήλικη ζωή τους για τους πει «χρόνια πολλά διδυμάκια μου».

Τα παιδιά του πρώην πρωθυπουργού, Κώστα Καραμανλή και της γιατρού Νατάσας Παζαΐτη έγιναν 23 ετών.

Διαβάστε περισσότερα στο womenonly.gr. 

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: WomenOnly
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
69 0 Bookmark