Νατάσα Παζαΐτη: Γιορτάζει τα γενέθλια των δίδυμων παιδιών της με φωτογραφίες από την παιδική τους ηλικία

Με έναν ιδιαίτερο τρόπο ευχήθηκε δημόσια στα δίδυμα παιδιά της η Νατάσα Παζαΐτη. Η Αλίκη και ο Αλέξανδρος Καραμανλής έχουν γενέθλια και η μητέρα τους ανέβασε ένα κολάζ με ανέκδοτες φωτογραφίες και από την παιδική τους ηλικία αλλά και την ενήλικη ζωή τους για τους πει «χρόνια πολλά διδυμάκια μου».

Τα παιδιά του πρώην πρωθυπουργού, Κώστα Καραμανλή και της γιατρού Νατάσας Παζαΐτη έγιναν 23 ετών.

