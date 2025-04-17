Η Zendaya με καινούριο κούρεμα δεν είναι πια και καμία έκπληξη, αλλάζει συνεχώς το στυλ της, και έχουμε δει σχεδόν τα πάντα από εκείνη. Αλλά Zendaya με νέο κούρεμα και καινούρια... αυτιά; Ε, αυτό αξίζει σίγουρα τη συζήτηση. Ειδικά όταν μιλάμε για ένα διπλό pixie.

Το νέο look της Zendaya: Pixie cut & παραμυθένια αυτιά

Το νέο της κούρεμα δημιουργήθηκε για την πιο πρόσφατη καμπάνια της συνεργασίας της με το αθλητικό brand On. Με τίτλο "Zone Dreamers", η καμπάνια και το υποτιθέμενο trailer για την "καλύτερη ταινία που δεν έγινε ποτέ", διαδραματίζονται στο διάστημα, αν και το όλο αισθητικό vibe θυμίζει περισσότερο δάσος και νεράιδες παρά εξωγήινους.

Ο celebrity hairstylist πίσω από το look δημιούργησε ένα ανακατεμένο, παιχνιδιάρικο pixie κούρεμα, που μπροστά στα αυτιά της Zendaya, τα οποία είναι μυτερά, γι’ αυτό και όλη αυτή η «νεραϊδένια» αναφορά, πέφτει με ένα ρετρό twist. Οι επιρροές πάνε πίσω σε εμβληματικά looks, όπως αυτό της Liza Minnelli ή ακόμα και το pixie της Halle Berry στα Όσκαρ του 2001.

Η καμπάνια της Zendaya με την On

Το όλο project σκηνοθέτησε η Nadia Lee Cohen, με styling από τον Law Roach. Η Zendaya και το υπόλοιπο cast ταξιδεύουν μέσα σε έναν εξωπραγματικό κόσμο, αναδεικνύοντας κυρίως δύο νέα κομμάτια: το sneaker Cloudzone και το κορμάκι Studio Knit Bodysuit. Αν και, προφανώς, βλέπουμε κι άλλα ρούχα από τη συλλογή.

«Μερική από την καλύτερη δουλειά μου!!!» έγραψε ο Roach στο Instagram, και μεταξύ μας, έχει κάνει ΠΟΛΛΗ φοβερή δουλειά, αλλά σε αυτή δεν έχει άδικο.

Η ίδια η Zendaya δήλωσε στο δελτίο Τύπου:

«Το Zone Dreamers ήταν μια απίστευτη εμπειρία. Λάτρεψα τη συνεργασία με την On για να δημιουργήσουμε κάτι τόσο δημιουργικό και αναπάντεχο. Η πρώτη μου φορά δουλεύοντας με την Nadia έφερε μια ιδιαίτερη ενέργεια στο σετ, και όπως πάντα, το να συνεργάζομαι με τον Law το έκανε ακόμη πιο ξεχωριστό. Η καμπάνια μιλά για θάρρος, φιλία και την εμπιστοσύνη που σου δίνει την ελευθερία να βγεις από τη ζώνη άνεσής σου και να δοκιμάσεις κάτι νέο».

Όπως ακριβώς η εμπιστοσύνη ανάμεσα σε σένα και τον κομμωτή σου! Αν ποτέ σου προτείνει κάτι τόσο τολμηρό όπως ένα pixie, ίσως ήρθε η ώρα να τον ακούσεις, γιατί μπορεί απλά να είναι αυτό που δεν ήξερες ότι χρειάζεσαι.

