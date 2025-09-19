Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Μόνικα Μπελούτσι-Τιμ Μπάρτον: Χώρισαν μετά από 3 χρόνια σχέσης - Η κοινή ανακοίνωση

«Με αμοιβαίο σεβασμό και πολλή αγάπη, η Μόνικα Μπελούτσι και ο Τιμ Μπάρτον αποφάσισαν να χωρίσουν», ανέφεραν οι δύο σταρ στην κοινή τους δήλωση

Μόνικα Μπελούτσι-Τιμ Μπάρτον

Ο Αμερικανός σκηνοθέτης Τιμ Μπάρτον και η Ιταλίδα ηθοποιός Μόνικα Μπελούτσι ανακοίνωσαν σήμερα τον χωρισμό τους μέσω επίσημης δήλωσης στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP).

Σε κοινή τους ανακοίνωση, οι δύο καταξιωμένοι καλλιτέχνες υπογράμμισαν πως «με μεγάλο σεβασμό και αμοιβαία αγάπη η Μόνικα Μπελούτσι και ο Τιμ Μπάρτον αποφάσισαν να χωρίσουν», επιβεβαιώνοντας με ώριμο τρόπο το τέλος της σχέσης τους.

Μόνικα Μπελούτσι-Τιμ Μπάρτον

Ο Μπάρτον, γνωστός για θρυλικές ταινίες όπως ο «Σκαθαροζούμης», ο «Ψαλιδοχέρης» και ο «Ο μύθος του ακέφαλου καβαλάρη», και η Μπελούτσι, πρωταγωνίστρια σε φιλμ όπως η «Μαλένα» και το «Μη αναστρέψιμος», γνωρίστηκαν στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Lumière στη Λυών, τον Οκτώβριο του 2022. Εκεί η ταλαντούχα ηθοποιός απένειμε στον σκηνοθέτη το βραβείο για τη συνολική προσφορά του στην έβδομη τέχνη.

Μόνικα Μπελούτσι

Καλλιτεχνική συνεργασία μετά τη γνωριμία

Η γνωριμία αυτή οδήγησε σε μια σημαντική καλλιτεχνική συνεργασία, με τη συμμετοχή της Μπελούτσι στη νέα κινηματογραφική δουλειά του Μπάρτον, «Σκαθαροζούμης Σκαθαροζούμης», που έκανε πρεμιέρα στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας το 2024.

Μόνικα Μπελούτσι-Τιμ Μπάρτον

Στην ταινία αυτή, η οποία αποτελεί δυναμική συνέχεια της πρώτης, μακάβριας κωμωδίας του σκηνοθέτη το 1988, η Μπελούτσι υποδύεται τη Ντελόρες, ένα κακό πλάσμα που θυμίζει Φρανκενστάιν και επιδιώκει να εκδικηθεί τον πρώην σύζυγό της, τον Σκαθαροζούμη – ρόλο που ερμηνεύει ο Μάικλ Κίτον.

Το φιλμ «Beetlejuice Beetlejuice» σημείωσε εντυπωσιακή επιτυχία στο βορειοαμερικανικό box office, με εισπράξεις που άγγιξαν τα 300 εκατομμύρια δολάρια, επιβεβαιώνοντας την καλλιτεχνική δύναμη του ζευγαριού, παρά το τέλος της προσωπικής τους σχέσης.

Μόνικα Μπελούτσι

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Μόνικα Μπελούτσι Κινηματογράφος σκηνοθέτης Monica Bellucci Tim Burton
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
71 0 Bookmark