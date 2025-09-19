Η Κάιλι Τζένερ (Kylie Jenner) μεταμορφώθηκε σε μια πραγματική κούκλα Barbie, φορώντας ένα ροζ λάτεξ σουτιέν και φούστα, σε φωτογραφίες που δημοσίευσε η ίδια στο Instagram. Η ιδρύτρια της εταιρείας ρούχων «Khy» συνδύασε το «καυτό», αποκαλυπτικό σουτιέν και τη φούστα με ένα τέλεια ταιριαστό μανικιούρ. «Μια πριγκίπισσα», έγραψε η ίδια στην ανάρτησή της, η οποία συγκέντρωσε χιλιάδες αποθεωτικά σχόλια από τους followers της.

Ανάμεσα στα σχόλια ξεχώρισαν αυτά της Hailey Bieber και της κολλητής φίλης της, Στέισι Καρανικολάου. Οι διάσημες φίλες της ήταν οι πρώτες που έσπευσαν να την αποθεώσουν. Η ζωή της είναι περισσότερο γνωστή μέσα από το διάσημο σόου «Keeping Up With The Kardashians», αλλά η ενασχόλησή της με τον χώρο των καλλυντικών την έκανε πραγματικά διάσημη και πάμπλουτη. Αξίζει να σημειωθεί ότι η σταρ κερδίζει περίπου 4,5 εκατομμύρια δολάρια ανά σεζόν από την εκπομπή. Η Κάιλι είναι, επίσης, μία από τις πιο γνωστές γυναίκες διασημότητες που ακολουθούνται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και χρεώνει περίπου 1,2 εκατομμύρια δολάρια για χορηγούμενες αναρτήσεις από brands. Τα vlogs της με θέμα το μακιγιάζ στο YouTube και τα real-life bytes είναι εξαιρετικά δημοφιλή στη νεότερη γενιά.

Η Κάιλι Τζένερ έγινε μια επιτυχημένη μεγιστάνας της ομορφιάς λανσάροντας τη μάρκα της, Kylie Cosmetics, σε μια συμφωνία συνεργασίας με τη Seed Beauty το 2015. Επενδύοντας στην τάση των lip kit με μόλις 250.000 δολάρια από τις εμφανίσεις της ως μοντέλο, «έχτισε» μια τεράστια αυτοκρατορία 800 εκατομμυρίων δολαρίων.

Πηγή: skai.gr

