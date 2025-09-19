Παύλος Βαρδινογιάννης-Κατερίνα Μπιρμπίλη Παπαδημητρίου: Αύριο ο γάμος τους στην Εκάλη - Το νυφικό, οι κουμπάροι και οι καλεσμένοι

Η ημέρα του γάμου μεταξύ του Παύλου Βαρδινογιάννη και της Κατερίνας Μπιρμπίλη Παπαδημητρίου έφθασε και το ζευγάρι αύριο, Σάββατο 20 Σεπτεμβρίου 2025, αναμένεται να ανέβει τα σκαλιά της εκκλησίας για να ανταλλάξει αιώνιους όρκους πίστης, αγάπης και αφοσίωσης.

O γάμος θα πραγματοποιηθεί στην Αγία Μαρίνα Εκάλης, στις 18:30, το απόγευμα. Κουμπάροι του ζευγαριού, θα είναι τρεις: Ο Νίκος Βαρδινογιάννης, ο γιος του αείμνηστου Θεόδωρου Βαρδινογιάννη, ο Βαρδής Βαρδινογιάννης, γιος του Γιάννη Βαρδινογιάννη, και μια πολύ «στενή» φίλη του γαμπρού. Οι θέσεις των καλεσμένων στην εκκλησία έχουν καθοριστεί και μετά το τέλος του μυστηρίου όλοι θα κατευθυνθούν στον χώρο της δεξίωσης.

Η νύφη έχει επιλέξει νυφικό από τον σχεδιαστή Χρήστο Κωσταρέλλο, όπως και η Χρυσή Βαρδινογιάννη όταν παντρεύτηκε τον Νικόλαο Ντε Γκρες. Πλησιάζοντας η ωραιότερη μέρα για την Κατερίνα Μπιρμπίλη Παπαδημητρίου, όλοι αναμένουν να δουν τη δημιουργία του σχεδιαστή που, σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες, θα τη διακρίνει η απλότητα και η ρομαντική διάθεση.

Η Δούκισσα του Σάσσεξ, Μέγκαν Μαρκλ έχει, επίσης, επιλέξει δημιουργίες του Έλληνα σχεδιαστή, ενώ στο παρελθόν έχει μιλήσει με ιδιαίτερη αγάπη για τον Έλληνα designer. Συγκεκριμένα όταν ρωτήθηκε το 2016 για το νυφικό των ονείρων της στο περιοδικό «Glamour» είχε αναφέρει χαρακτηριστικά: «Προσωπικά προτιμώ νυφικά που είναι ιδιαίτερα και ρομαντικά. Η Delphine Manivet και ο Χρήστος Κωσταρέλλος είναι οι αγαπημένοι μου λόγω της μοναδικότητας και της ομορφιάς των σχεδίων τους». Ο Έλληνας σχεδιαστής, όμως, είναι αγαπημένος και της Βασίλισσας της Ολλανδίας Μάξιμα, η οποία φόρεσε ένα μπορντό φόρεμα του Έλληνα σχεδιαστή στο κρατικό συμπόσιο με τη κυβέρνηση της Νότιας Κορέας, τον Δεκέμβριο του 2023.

Η μέρα του γάμου τους αναμένεται να προκαλέσει μεγάλη αίσθηση καθώς πρόκειται για δύο προσωπικότητες που ανήκουν στον κόσμο των επιχειρήσεων και της υψηλής κοινωνίας της Ελλάδας.

Ο γνωστός επιχειρηματίας Παύλος Βαρδινογιάννης, γιος του «καπετάνιου» Γιώργου Βαρδινογιάννη και της Αγάπης Πολίτη, είναι ένας άνθρωπος χαμηλών τόνων, ο οποίος τρέφει ιδιαίτερη αγάπη για τα extreme sports, όπως την ελεύθερη πτώση με αλεξίπτωτο (Skydiving). Μάλιστα, ο ίδιος έχει πραγματοποιήσει μερικές χιλιάδες άλματα σε πολλές περιοχές της Ελλάδας και του εξωτερικού τα τελευταία χρόνια.

Η Κατερίνα Μπιρµπίλη Παπαδημητρίου είναι κόρη της Αναστασίας Παπαδηµητρίου, μουσικού και εκδότριας του ιστορικού οίκου «Άγκυρα». Μετά τη Χρυσή, που τράβηξε όλα τα βλέμματα με τον παραμυθένιο της γάμο, έρχεται η σειρά του Παύλου να προσθέσει το δικό του λιθαράκι στην οικογενειακή παράδοση των λαμπερών «ενώσεων».

Ο έρωτας του ζευγαριού «άνθισε» πριν από δύο χρόνια, αν και η γνωριμία τους πάει πολλά χρόνια πίσω. Όσοι γνωρίζουν το ζευγάρι, κάνουν λόγο για δύο ανθρώπους που είναι βαθιά ερωτευμένοι και με εξαιρετική «χημεία» μεταξύ τους.

Η αναγγελία του γάμου του ζευγαριού ανέφερε χαρακτηριστικά: «Ο Παύλος Βαρδινογιάννης, γεννηθείς εις Αθήνας Αττικής, κάτοικος Κηφισιάς Αττικής, γιος του Γεωργίου και της Αγάπης, το γένος Πολίτη, και η Αικατερίνη Μπιρµπίλη, γεννηθείσα εις Αµαρούσιον Αττικής, κάτοικος Κηφισιάς Αττικής, κόρη του Αιµιλιανού και της Αναστασίας, το γένος Παπαδηµητρίου, πρόκειται να παντρευτούν. Ο γάµος θα γίνει στην Αθήνα Αττικής».

