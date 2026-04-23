Τι έχει πάθει η Κέιτι Πράις; - Αγνώριστη μετά τις αισθητικές επεμβάσεις (video-φωτό)

Η Κέιτι Πράις προκάλεσε έντονες αντιδράσεις στα social media, όταν δημοσίευσε μια νέα φωτογραφία της, στην οποία πολλοί θαυμαστές της υποστηρίζουν ότι είναι πλέον «αγνώριστη» λόγω των αισθητικών επεμβάσεων.

Το 47χρονο πρώην μοντέλο «ανέβασε» στο Facebook μια selfie, στην οποία ποζάρει χαλαρά στον καναπέ, φορώντας ένα γκρι T-shirt και μεγάλα γυαλιά ηλίου. Ωστόσο, η εικόνα της προκάλεσε αμηχανία σε αρκετούς χρήστες, με κάποιους να σχολιάζουν ότι η φωτογραφία φαίνεται υπερβολικά επεξεργασμένη ή ότι έχει χρησιμοποιηθεί φίλτρο, ενώ άλλοι χαρακτήρισαν την εμφάνισή της «σοκαριστική». Παρά τα σχόλια, η ίδια έδειξε να αντιμετωπίζει την κατάσταση με χιούμορ, γράφοντας στη λεζάντα: «Παιδιά, ποιος το έκανε αυτό; Μου αρέσει!».

Την ίδια στιγμή, μέσω Instagram, αποκάλυψε ότι υποβλήθηκε σε ακόμη μία αισθητική επέμβαση, τονίζοντας μάλιστα πως η κατάσταση της υγείας της είναι «άριστη». Σε βίντεο που δημοσίευσε, εμφανίζεται με ρόμπα και αναφέρει πως οι γιατροί της επιβεβαίωσαν ότι είναι σε εξαιρετική φυσική κατάσταση.

Η Κέιτι Πράις είναι γνωστή για τις συχνές αλλαγές στην εμφάνισή της, έχοντας υποβληθεί στο παρελθόν σε τουλάχιστον 17 επεμβάσεις στήθους και έξι λίφτινγκ προσώπου, γεγονός που συχνά προκαλεί συζητήσεις και διχάζει το κοινό.

Πέρα από την εικόνα της, η ίδια βρίσκεται ξανά στο επίκεντρο της επικαιρότητας και για έναν διαφορετικό λόγο, καθώς ξέσπασε δημόσια κατά του κωμικού Ντάπερ Λαφς (κατά κόσμον Ντάνιελ Ο’Ράιλι), κατηγορώντας τον ότι έκανε προσβλητικά σχόλια για τον γιο της. Η Πράις υποστήριξε ότι ο κωμικός φέρεται να έκανε αστείο σε βάρος του 23χρονου γιου της, Χάρβεϊ, κατά τη διάρκεια παράστασής του. Ο Χάρβεϊ, γιος του πρώην ποδοσφαιριστή Ντουάιτ Γιορκ, πάσχει από το σπάνιο σύνδρομο Prader-Willi, αυτισμό και προβλήματα όρασης.

Μέσα από αναρτήσεις της, η Πράις εξέφρασε την οργή της, καλώντας τους χρήστες να αναφέρουν τον λογαριασμό του κωμικού για bullying, τονίζοντας ότι θα υπερασπίζεται πάντα τον γιο της, ο οποίος δεν μπορεί να υπερασπιστεί τον εαυτό του. Η κόντρα πήρε ακόμη μεγαλύτερες διαστάσεις όταν ο σύζυγός της, Λι Άντριους, φέρεται να προκάλεσε τον κωμικό σε αγώνα πυγμαχίας, κλιμακώνοντας την ένταση.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.