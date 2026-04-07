Η Κέιτι Πράις προκάλεσε ανησυχία στους θαυμαστές της, αποκαλύπτοντας ότι αντιμετωπίζει δυσκολία στην ομιλία μετά από πρόσφατη αισθητική επέμβαση, η οποία -όπως η ίδια δήλωσε- άφησε το πρόσωπό της «παραμορφωμένο». Το 47χρονο πρώην μοντέλο αποκάλυψε ότι δεν σκοπεύει να επαναλάβει τη συγκεκριμένη διαδικασία, καθώς οι ενέσεις Botox στο πηγούνι της είχαν το αντίθετο αποτέλεσμα.

Μιλώντας στο νέο επεισόδιο της εκπομπής της, εξήγησε: «Το στόμα μου φαίνεται παραμορφωμένο. Έκανα Botox στο πηγούνι και νιώθω ότι δεν μπορώ να κουνήσω το κάτω μέρος του στόματός μου… Δεν θα το ξανακάνω».

Όταν η αδελφή της, Σόφι Πράις, τη ρώτησε γιατί προχώρησε στην επέμβαση, εκείνη απάντησε ότι της είχαν πει πως «λειαίνει το πηγούνι», ενώ πρόσθεσε πως χαίρεται που δεν προχώρησε και σε άλλες παρεμβάσεις στο πρόσωπο, καθώς αυτό θα επηρέαζε ακόμη περισσότερο την ομιλία της.

Η συζήτηση δεν άργησε να στραφεί και στην προσωπική της ζωή, με τις δύο αδελφές να ανταλλάσσουν πειράγματα για τον αιφνιδιαστικό γάμο της με τον Λι Άντριους, με τον οποίο παντρεύτηκαν μόλις μία εβδομάδα μετά τη γνωριμία τους. Η Κέιτι Πράις, μητέρα πέντε παιδιών, σχολίασε με χιούμορ ότι η σχέση της θυμίζει reality τύπου «παντρεύτηκα με την πρώτη ματιά», ενώ άφησε να εννοηθεί πως ήδη σκέφτεται… το επόμενο νυφικό.

Η αισθητική παρέμβαση πραγματοποιήθηκε στο Ντουμπάι, όπου ταξίδεψε για να συναντήσει τον σύζυγό της. Οι δυο τους επισκέφθηκαν μαζί κλινική αισθητικής, με τον Λι Άντριους να προχωρά επίσης σε διορθωτικές παρεμβάσεις στη μύτη και το πηγούνι.

Σε βίντεο που δημοσίευσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, εμφανίστηκε με αναισθητική κρέμα στο πρόσωπο, εξηγώντας ότι προχωρούν σε «βελτιώσεις», ενώ σε άλλο στιγμιότυπο η Κέιτι Πράις καταγράφεται την ώρα που δέχεται ενέσεις Botox και fillers.

Πηγή: skai.gr

