Η «εξαφάνιση» της Άμπερ Χερντ: Νέο όνομα, νέα ζωή στην Ισπανία…

Η Άμπερ Χερντ έγινε γνωστή στο ευρύ κοινό το 2006 μέσα από την ταινία «All the Boys Love Mandy Lane» και στη συνέχεια εξελίχθηκε σε ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα πρόσωπα του Χόλιγουντ. Σήμερα, σχεδόν δύο δεκαετίες μετά, η ζωή της 40χρονης ηθοποιού είναι εντελώς διαφορετική από τη λαμπερή καθημερινότητα που κάποτε απολάμβανε. Από τα κόκκινα χαλιά και τα φώτα της δημοσιότητας, η ηθοποιός έχει περάσει σε μια πιο ήσυχη και διακριτική ζωή στη Μαδρίτη.

Η μετακόμισή της στην Ισπανία ήρθε μετά τον εξωδικαστικό συμβιβασμό στη δικαστική διαμάχη δυσφήμισης ύψους 50 εκατομμυρίων δολαρίων με τον πρώην σύζυγό της, Τζόνι Ντεπ, το 2022. Μετά την πολυσυζητημένη δίκη, η οποία χαρακτηρίστηκε από πολλούς ως καθοριστική για την καριέρα της, η Χερντ απομακρύνθηκε πλήρως από την υποκριτική. Από τότε δεν έχει αναλάβει νέους ρόλους, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες από κύκλους του Χόλιγουντ, θεωρείται ότι βρέθηκε εκτός βιομηχανίας.

Η Χερντ και ο Ντεπ γνωρίστηκαν το 2009 στα γυρίσματα της ταινίας «The Rum Diary». Ξεκίνησαν να βγαίνουν το 2012 και παντρεύτηκαν το 2016, σε μια σχέση που, ωστόσο, κράτησε λίγο περισσότερο από έναν χρόνο. Τον Μάιο του 2016, η ηθοποιός κατέθεσε αίτηση διαζυγίου και ασφαλιστικά μέτρα, κατηγορώντας τον Ντεπ για κακοποιητική συμπεριφορά. Αργότερα, το 2019, ο Ντεπ κατέθεσε αγωγή δυσφήμισης κατά της Χερντ για άρθρο της στην εφημερίδα «The Washington Post», στο οποίο αναφερόταν σε εμπειρίες κακοποίησης, χωρίς να τον κατονομάζει. Το δικαστήριο επιδίκασε στον Ντεπ αποζημίωση 10 εκατομμυρίων δολαρίων, καθώς και 5 εκατομμύρια σε ποινικές αποζημιώσεις, ενώ η Χερντ κέρδισε 2 εκατομμύρια δολάρια σε ανταγωγή. Οι δύο πλευρές κατέληξαν τελικά σε συμβιβασμό τον Δεκέμβριο του 2022.

Η Χερντ δήλωσε πως υπερασπίστηκε την αλήθεια της και ότι, μέσα από αυτή τη διαδικασία, η ζωή της όπως την ήξερε καταστράφηκε. Αναφέρθηκε επίσης στην έντονη πίεση και τη στοχοποίηση που δέχθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, κάνοντας λόγο για μια εμπειρία δημόσιου διασυρμού.

Μετά τη δίκη, η ηθοποιός εγκατέλειψε την Καλιφόρνια και αρχικά βρήκε καταφύγιο στη Μαγιόρκα, χρησιμοποιώντας μάλιστα το ψευδώνυμο «Martha Jane Cannary», το πραγματικό όνομα της θρυλικής Calamity Jane. Στη συνέχεια εγκαταστάθηκε μόνιμα στη Μαδρίτη, όπου ζει με την κόρη της, Ούνα Πέιτζ, σήμερα τεσσάρων ετών. Το 2024 αγόρασε κατοικία αξίας περίπου 1,5 εκατ. ευρώ στην περιοχή Chamartín, μία από τις πιο εύπορες συνοικίες της ισπανικής πρωτεύουσας, όπου ζουν επίσης επιχειρηματίες, ποδοσφαιριστές και πολιτικοί.

Σύμφωνα με κατοίκους της περιοχής, η Χερντ έχει ενσωματωθεί πλήρως στην καθημερινότητα της πόλης, κυκλοφορώντας με απλά ρούχα, καπέλο και γυαλιά ηλίου, πηγαίνοντας η ίδια την κόρη της στο σχολείο και αποφεύγοντας κάθε είδους δημοσιότητα. Μάλιστα, όπως αναφέρουν, πλέον δεν την αναγνωρίζουν στον δρόμο, σε αντίθεση με ό,τι συνέβαινε στις Ηνωμένες Πολιτείες, γεγονός που της επιτρέπει να ζει πιο ήρεμα και χωρίς παρεμβάσεις.

Η ηθοποιός έχει μάθει ισπανικά και περνά τον περισσότερο χρόνο με τα παιδιά της, κάνοντας απλές δραστηριότητες και ζώντας μια ζωή μακριά από τη λάμψη του Χόλιγουντ. Όπως αναφέρουν άνθρωποι από το περιβάλλον της, η δίκη υπήρξε εξαιρετικά στρεσογόνα και η ίδια ήθελε να κάνει μια νέα αρχή. Η Άμπερ είναι μητέρα τριών παιδιών, με την οικογένειά της να μεγαλώνει όπως ακριβώς ονειρευόταν.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.