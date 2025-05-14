Οι θαυμαστές του Sean Penn σοκαρίστηκαν από την εμφάνιση του ηθοποιού στο podcast του Louis Theroux. Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, ο 64χρονος πρωταγωνιστής του «Mystic River», προέβη σε διάφορους ισχυρισμούς, εκφράζοντας κυρίως αμφιβολίες σχετικά με την υποτιθέμενη κακοποίηση της Ντίλαν Φάροου (Dylan Farrow), τη θετή κόρη του σκηνοθέτη Woody Allen.

Ωστόσο, ήταν η ταλαιπωρημένη εμφάνισή του και μια μελανιά στη μύτη του που έκαναν τους θαυμαστές να «οργιάσουν» στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ο Πεν εμφανίστηκε κουρασμένος, με εμφανείς σακούλες κάτω από τα μάτια του και με ατημέλητα γκρίζα μαλλιά και μούσι. «Φαίνεται πολύ σκληρό», έγραψε ένα άτομο κάτω από ένα απόσπασμα από τη συνέντευξη που μοιράστηκε στο X, ενώ ένας άλλος χρήστης σχολίασε: «Είναι μόνο 64 ετών; Είμαι στην ηλικία του. Ο 95χρονος πατέρας μου φαίνεται νεότερος από αυτόν».

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, ο Penn έκανε μια σειρά από δηλώσεις που προκαλούν αίσθηση, συμπεριλαμβανομένης της υποστήριξής του στον Woody Allen. Έχουν περάσει 26 χρόνια από τότε που ο Penn συνεργάστηκε με τον Allen για την ταινία του «Sweet and Lowdown» και θα το «έκανε ξανά στο λεπτό», όπως είπε, παρά τον σάλο που υπήρξε γύρω από το πρόσωπό του και τις δηλώσεις του για το #MeToo.

Ο Penn ανέφερε ότι δεν πιστεύει τον ισχυρισμό της Mia Farrow το 1992, ότι ο πρώην σύντροφός της Woody (κατά κόσμον Allan Konigsberg) παρενόχλησε την Dylan. «Δεν γνωρίζω κανέναν κλινικό ψυχολόγο ή ψυχίατρο ή οποιονδήποτε έχω ακούσει να μιλάει ή με τον οποίο έχω μιλήσει γύρω από το θέμα της παιδοφιλίας, που στα 80 χρόνια ζωής του να υπάρχουν κατηγορίες ότι αυτό συνέβη μόνο μία φορά», ανέφερε χαρακτηριστικά ο ηθοποιός.

Και πρόσθεσε: «Απλά πιστεύω ότι όποια κι αν είναι η χειρότερη υποψία του κόσμου γι' αυτόν, απλά ελέγξτε τον με τα γεγονότα ξεχωριστά. Ποιος επωφελήθηκε από αυτό. Αυτό είναι το μόνο που λέω. Βλέπω ότι δεν έχει αποδειχθεί η ενοχή του, οπότε τον θεωρώ αθώο και θα συνεργαζόμουν μαζί του στο λεπτό».

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο διάσημος σκηνοθέτης δεν κατηγορήθηκε ποτέ, ούτε διώχθηκε και αρνήθηκε σθεναρά τις κατηγορίες την πρώην συζύγου του, Μία Φάροου, περί σεξουαλικής κακοποίησης της Ντίλαν. Το 1997, ο Allen παντρεύτηκε τη Soon-Yi και υιοθέτησαν δύο κόρες: την 26χρονη σήμερα Bechet Allen και την 25χρονη Manzie Tio Allen. Οι ισχυρισμοί διερευνήθηκαν δύο φορές και δεν απαγγέλθηκαν κατηγορίες. Ο Άλεν υποστήριζε πάντα την αθωότητά του.

Το 2018, η συμφωνία του Άλεν με την Amazon για τέσσερις ταινίες ακυρώθηκε -εν μέρει- προφανώς ως αντίδραση σε σχόλια του σκηνοθέτη αναφορικά με το κίνημα #MeToo. Ο Άλεν αργότερα μήνυσε το στούντιο για 68 εκατ. δολάρια (η υπόθεση διευθετήθηκε ιδιωτικά το 2019, σύμφωνα με δημοσιεύματα).

«Έχω κάνει 50 ταινίες. Πάντα είχα πολύ καλούς ρόλους για τις γυναίκες, πάντα είχα γυναίκες στο συνεργείο, πάντα τις πληρώναμε με το ίδιο ακριβώς ποσό που πληρώναμε και τους άνδρες, δούλεψα με εκατοντάδες ηθοποιούς και ποτέ, μα ποτέ δεν είχα ούτε ένα παράπονο από κάποια από αυτές σε οποιοδήποτε σημείο», είχε δηλώσει ο σκηνθέτης.

Τα σχόλια του Πεν έρχονται οκτώ μήνες αφότου η Φάροου αποκάλυψε ότι δεν αισθάνεται κακία απέναντι στους ηθοποιούς που αποφασίζουν να συνεργαστούν με τον πρώην σύντροφό της. «Καταλαβαίνω απόλυτα αν ένας ηθοποιός αποφασίσει να δουλέψει μαζί του», η ίδια στο CBS Sunday Morning.

Μερικοί από τους υποστηρικτές του Άλεν είναι οι Diane Keaton, Alec Baldwin, Scarlett Johansson, Cherry Jones, Bill Maher, Jude Law, Javier Bardem, Cate Blanchett, Gina Gershon, Jim Belushi, Juno Temple, Michael Caine και Jeff Goldblum.

