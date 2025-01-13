Αυτήν την εβδομάδα το «Όπου Υπάρχει Ελλάδα» ταξιδεύει στα Δωδεκάνησα και σήμερα στις 14.45, η Ευλαμπία Ρέβη με τον Γιώργο Κουρδή βγαίνουν ζωντανά από την Κω.

Δείτε το trailer:

Η εκπομπή διαπιστώνει ότι στο ξακουστό νησί του Ιπποκράτη, του «πατέρα της Ιατρικής», ο τομέας της υγείας ασθενεί. Ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό καθώς και κάτοικοι, περιγράφουν τα προβλήματα στις υποδομές και τις ελλείψεις σε προσωπικό που συχνά οδηγεί και σε ακινησία των ασθενοφόρων.

Γνωρίζουμε ωραίους ανθρώπους - έναν χαρισματικό μαθητή δημόσιου σχολείου που κερδίζει διεθνείς διακρίσεις χάρη στην εξαιρετική γνώση της αγγλικής γλώσσας και τον μοναδικό μαθητή της Τελένδου, ενός μικρού νησιού σε απόσταση αναπνοής από την Κάλυμνο. Ακόμη, μία δημοσιογράφο που επέστρεψε για να μείνει και να δουλέψει στο νησί της και ένα χωριό, όπου συνυπάρχουν αρμονικά εδώ και δεκαετίες χριστιανοί και μουσουλμάνοι.

