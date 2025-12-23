Θοδωρής Αθερίδης και Σμαράγδα Καρύδη χώρισαν

Την απόφαση να χωρίσουν πήραν ο Θοδωρής Αθερίδης και η Σμαράγδα Καρύδη.

Οι δημοφιλείς ηθοποιοί, η σχέση των οποίων κράτησε 23 ολόκληρα χρόνια, φαίνεται πως έχουν χωρίσει εδώ και αρκετό διάστημα.

Η τελευταία τους κοινή εμφάνιση σημειώθηκε στα μέσα του Οκτώβρη όταν και η Σμαράγδα Καρύδη έδωσε το «παρών» στη θεατρική πρεμιέρα του «Σε βλέπω» στο Μικρό Παλλάς, όπου πρωταγωνιστεί ο Θοδωρής Αθερίδης.

Σύμφωνα με πληροφορίες της εκπομπής «Το Χουμε» στον ΣΚΑΪ, η κρίση στη σχέση τους είχε ξεκινήσει ήδη από τότε ωστόσο σύμφωνα με τον κύκλο τους ο χωρισμός προέκυψε κατά βάση εξαιτίας της φθοράς και της φθίνουσας πορείας του ερωτικού ενδιαφέροντος, που ενίοτε παρουσιάζουν οι μακροχρόνιες σχέσεις.

Οι σχέσεις του πρώην-πια- ζευγαριού, το οποίο συγκατοικούσε επί σειρά ετών και, όπως καθ’ όλη τη διάρκεια της σχέσης του, έτσι και τώρα διατηρεί χαμηλούς τόνους, παραμένουν εξαιρετικές.

Αξίζει να σημειωθεί πως η Σμαράγδα Καρύδη βρίσκεται, αυτό το διάστημα στο εξοχικό της σπίτι στην Αίγινα, με αγαπημένους φίλους και συνεργάτες της.

Πηγή: skai.gr

