Θοδωρής Αθερίδης και Σμαράγδα Καρύδη χώρισαν

Την απόφαση να χωρίσουν πήραν ο Θοδωρής Αθερίδης και η Σμαράγδα Καρύδη.
Οι δημοφιλείς ηθοποιοί, η σχέση των οποίων κράτησε 23 ολόκληρα χρόνια, φαίνεται πως έχουν χωρίσει εδώ και αρκετό διάστημα.
Η τελευταία τους κοινή εμφάνιση σημειώθηκε στα μέσα του Οκτώβρη όταν και η Σμαράγδα Καρύδη έδωσε το «παρών» στη θεατρική πρεμιέρα του «Σε βλέπω» στο Μικρό Παλλάς, όπου πρωταγωνιστεί ο Θοδωρής Αθερίδης.
Σύμφωνα με πληροφορίες της εκπομπής «Το Χουμε» στον ΣΚΑΪ, η κρίση στη σχέση τους είχε ξεκινήσει ήδη από τότε ωστόσο σύμφωνα με τον κύκλο τους ο χωρισμός προέκυψε κατά βάση εξαιτίας της φθοράς και της φθίνουσας πορείας του ερωτικού ενδιαφέροντος, που ενίοτε παρουσιάζουν οι μακροχρόνιες σχέσεις.
Οι σχέσεις του πρώην-πια- ζευγαριού, το οποίο συγκατοικούσε επί σειρά ετών και, όπως καθ’ όλη τη διάρκεια της σχέσης του, έτσι και τώρα διατηρεί χαμηλούς τόνους, παραμένουν εξαιρετικές.
Αξίζει να σημειωθεί πως η Σμαράγδα Καρύδη βρίσκεται, αυτό το διάστημα στο εξοχικό της σπίτι στην Αίγινα, με αγαπημένους φίλους και συνεργάτες της.
