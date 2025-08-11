Η νέα τάση στην Κίνα που προκαλεί: Πιπίλα για ενήλικες κατά του άγχους και της αϋπνίας

Στον ατελείωτο κατάλογο των trends που ξεπηδούν σαν τα μανιτάρια έρχεται να προστεθεί η τελευταία «έμπνευση» που έρχεται από την Κίνα: η πιπίλα για ενήλικες. Ναι, καλά διαβάσατε. Σε μια εποχή όπου οι περισσότεροι παλεύουν με το άγχος, το στρες και την πίεση της καθημερινότητας, κάποιοι αποφάσισαν να επιστρέψουν στα νηπιακά τους χρόνια, αναζητώντας «ηρεμία» μέσα από ένα αντικείμενο που μέχρι πρότινος θεωρούσαμε αποκλειστικό προνόμιο των μωρών. Αντί για μελατονίνη, χαλαρωτικά τσάγια ή διαλογισμό, επιλέγουν μια... πιπίλα.

Η αγορά έχει πάρει φωτιά. Οι τιμές ξεκινούν από 1,40 δολάρια και φτάνουν έως τα 70, με γίγαντες του ηλεκτρονικού εμπορίου όπως το Taobao και το JD.com να βλέπουν τις πωλήσεις να εκτοξεύονται. Μόνο στο Taobao, μέσα σε λίγες μέρες, πουλήθηκαν 10.000 πιπίλες ενηλίκων στην τιμή των 2,2 δολ. η καθεμία.

Οι φανατικοί υποστηρικτές μιλούν για αγχολυτική δράση, λένε πως τους βοηθάει να καταπολεμήσουν την αϋπνία, ενώ –για κάποιους– φέρεται να έχει λειτουργήσει ως εργαλείο για τη διακοπή του καπνίσματος. «Όταν πιέζομαι στη δουλειά, η πιπίλα μού δημιουργεί την ίδια αίσθηση ασφάλειας που ένιωθα παιδί», δηλώνει χαρακτηριστικά χρήστης.

Δεν συμμερίζονται, όμως, όλοι τον ενθουσιασμό. Ο οδοντίατρος Δρ Tang Caomin προειδοποιεί ότι η χρήση πιπίλας στον ύπνο μπορεί να επηρεάσει την αναπνοή, ενέχει κίνδυνο ασφυξίας, ενώ η παρατεταμένη χρήση μπορεί να προκαλέσει πόνο στη γνάθο, προβλήματα μάσησης και μετακίνηση δοντιών. Άλλοι ειδικοί μιλούν για κίνδυνο κατάποσης κομματιών της πιπίλας κατά τη διάρκεια του ύπνου.

Ψυχολόγος την ίδια στιγμή υποστηρίζει πως «η πραγματική λύση δεν είναι να αντιμετωπίζει κάποιος τον εαυτό του ως παιδί, αλλά να αντιμετωπίζει τις προκλήσεις άμεσα και να τις επιλύει», προσθέτοντας παράλληλα πως η χρήση της πιπίπλας δεν βοηθάει στην ικανοποίηση των συναισθηματικών αναγκών ενός ατόμου.

Η «μόδα» πάντως δεν έχει μείνει μόνο στην Κίνα. Στο TikTok, βίντεο Αμερικανών ενηλίκων να πιπιλάνε στη δουλειά, στο αυτοκίνητο ή στον καναπέ συγκεντρώνουν εκατομμύρια προβολές. Υποστηρικτές διαβεβαιώνουν πως η πιπίλα τούς βοηθά να ηρεμήσουν, ενώ ορισμένοι υποστηρίζουν πως βοηθάει και σε περιπτώσεις ΔΕΠΥ. Οι επικριτές, πιο πρακτικοί, προτείνουν: «Αν θέλεις κάτι στο στόμα σου, μάσα τσίχλα. Αν θέλεις να πιπιλάς κάτι, πάρε γλειφιτζούρι».

Κι ενώ η Gen Z κάνει μαθήματα «Adulting 101» για να μάθει πώς να αλλάζει λάστιχο χωρίς να χρειάζεται να καλέσει τον μπαμπά της στο Facetime, κάποιοι φαίνεται πως προτιμούν να αποφύγουν εντελώς το βάρος της ενηλικίωσης... με μια πιπίλα στο στόμα.

Το ερώτημα μένει: είναι απλά μια αθώα αναζήτηση παρηγοριάς ή μήπως ένα σημάδι ότι ορισμένοι μεγαλώνουν χωρίς να ωριμάζουν;

Πηγή: skai.gr

