Λίαμ Νίσον: Η άγνοιά του για τα Labubu και η αντίδρασή του που έγινε viral

Μια από τις πιο επιτυχημένες περιόδους στην καριέρα του διανύει ο Λίαμ Νίσον (Liam Neeson), ο οποίος έχει επιστρέψει δυναμικά στη μεγάλη οθόνη, πρωταγωνιστώντας στη νέα ταινία «The Naked Gun». Εκτός όμως από την αναγνώριση που του προσφέρει η επαγγελματική του πορεία, ο γνωστός ηθοποιός βρίσκεται στο προσκήνιο και για τη προσωπική του ζωή, καθώς το τελευταίο διάστημα έχει συνδεθεί με τη συμπρωταγωνίστριά του, Πάμελα Άντερσον (Pamela Anderson).

Κατά τη διάρκεια πρόσφατης συνέντευξής του στο Fox News, με αφορμή την προώθηση της νέας ταινίας, ο Λίαμ Νίσον βρέθηκε αντιμέτωπος με μια αναπάντεχη και χιουμοριστική στιγμή. Οι δημοσιογράφοι τού έδειξαν μια φωτογραφία από ένα παιχνίδι Labubu, ρωτώντας τον αν γνωρίζει περί τίνος πρόκειται.

«Δεν έχω ιδέα. Όχι. Σοβαρά, δεν ξέρω», απάντησε αυθόρμητα ο Νίσον, κουνώντας αρνητικά το κεφάλι του, ενώ η αμηχανία ήταν εμφανής.

Ακόμη και όταν του αποκάλυψαν το όνομα του παιχνιδιού, ο δημοφιλής ηθοποιός, γνωστός για τις ενέργειές του σε φιλμ δράσης, παρέμεινε μπερδεμένος.

«Εντάξει», συμπλήρωσε γελώντας. «Είναι μια χνουδωτή κούκλα ή μπορείς να τη φας;», ρώτησε αστειευόμενος.

actors need to bring back the 'what does this have to do with my movie?' attitude. https://t.co/cRtnKTMCh5 — •• (@limjaebeomie) August 8, 2025

Το φαινόμενο Labubu και οι διάσημοι θαυμαστές

Αν και για τον Λίαμ Νίσον ο κόσμος των Labubu παραμένει άγνωστος, τα συγκεκριμένα παιχνίδια αποτελούν παγκόσμιο φαινόμενο της σύγχρονης ποπ κουλτούρας. Δημιουργήθηκαν από τον Χονγκ Κονγκ καλλιτέχνη Κάσινγκ Λανγκ (Kasing Lung) και έχουν καταφέρει να ελκύσουν το ενδιαφέρον και την αγάπη πολλών διασήμων διεθνώς. Ανάμεσα στους φανατικούς συλλέκτες των Labubu συγκαταλέγονται μεγάλα ονόματα, όπως η Lisa των BLACKPINK, η Kim Kardashian, η Rihanna, η Dua Lipa και ο David Beckham, σύμφωνα με το περιοδικό People.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.