Ο Κριστιάνο Ρονάλντο αποκάλυψε ότι θα παντρευτεί τη σύντροφό του, Τζορτζίνα Ροντρίγκεζ, μόνο όταν γίνει αυτό το… «κλικ». Ο 40χρονος ποδοσφαιριστής είναι σε σχέση με το 31χρονο μοντέλο από την Ισπανία από το 2016 και έχουν μαζί τις κόρες Αλάνα, επτά ετών, και τη δίχρονη Μπέλα. Είναι, επίσης, η μητριά των άλλων τριών παιδιών του.

Το ζευγάρι δεν έχει επιβεβαιώσει ποτέ δημόσια αν έχει αρραβωνιαστεί, αλλά οι φίλοι της Georgina έχουν ρωτήσει πότε τελικά θα την παντρευτεί. Σε συνέντευξή της για το ριάλιτι του Netflix, «I Am Georgina», το μοντέλο είπε πως οι φίλοι της της κάνουν «καζούρα» για το πότε θα ενωθεί με τα δεσμά του γάμου.

«Πάντα αστειεύονται για τον γάμο. Με ρωτάνε ‘’Πότε είναι ο γάμος;’’. Από τότε που βγήκε το τραγούδι της Τζένιφερ Λόπεζ, «The Ring Or When», άρχισαν να μου το τραγουδούν. Και καλά, αυτό δεν εξαρτάται από εμένα», ανέφερε η ίδια.

Ωστόσο, ο Ρονάλντο επέμεινε ότι θα την παντρευτεί όταν θα γίνει αυτό το «κλικ», δηλαδή όταν το timing είναι σωστό και όλα στη ζωή τους έχουν μπει στη θέση τους. «Της λέω πάντα, “όταν κάνουμε αυτό το κλικ”. Όπως όλα στη ζωή μας και εκείνη ξέρει τι εννοώ. Μπορεί να είναι σε ένα χρόνο ή σε έξι μήνες ή σε ένα μήνα. Είμαι 1000% σίγουρος ότι θα συμβεί».

Η Georgina και ο Cristiano γνωρίστηκαν όταν εκείνη εργαζόταν στη Μαδρίτη. Το 2020, παραδέχτηκε ότι η τυχαία συνάντησή τους την έκανε να τον ερωτευτεί με την πρώτη ματιά. Υποστήριξε ότι το συναίσθημα ήταν αμοιβαίο μετά τη συνάντησή τους.

Πηγή: skai.gr

