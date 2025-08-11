Η Αντζελίνα Τζολί σχεδιάζει να πουλήσει την ιστορική έπαυλη του σκηνοθέτη Σέσιλ Μπι. Ντεμίλ

Η Αντζελίνα Τζολί βρίσκεται, σύμφωνα με πληροφορίες του PageSix, πολύ κοντά στην απόφαση να πουλήσει την ιστορική έπαυλη του Σέσιλ Μπι. Ντεμίλ στο Λος Άντζελες. Τo εντυπωσιακό αυτό ακίνητο, το οποίο η διάσημη ηθοποιός απέκτησε το 2017 για 24,5 εκατομμύρια δολάρια, αποτελεί ένα από τα πιο χαρακτηριστικά σπίτια της φημισμένης περιοχής Λος Φέλιζ.

Η πολυτελής αυτή κατοικία εκτείνεται σε έκταση μεγαλύτερη των δύο στρεμμάτων και ξεχωρίζει για τους υπέροχους κήπους, τον ξενώνα, το κιόσκι για τσάι αλλά και τη μεγάλη πισίνα που διαθέτει. Εκτός από τα άνετα και ανακαινισμένα εσωτερικά της, το ακίνητο διατηρεί το πνεύμα της περιόδου που χτίστηκε, το 1913, με εξαιρετική προσοχή στη διατήρηση της αυθεντικότητας και της κομψότητας εκείνης της εποχής.

Η ιστορία της έπαυλης και οι θρυλικοί ιδιοκτήτες

Η κατοικία έχει συνδεθεί άρρηκτα με τον σπουδαίο σκηνοθέτη της εμβληματικής ταινίας «Οι Δέκα Εντολές», ο οποίος έζησε εκεί με την οικογένειά του για περίπου τέσσερις δεκαετίες, μέχρι τον θάνατό του το 1959. Φήμες αναφέρουν ότι ο Ντεμίλ είχε αποκτήσει και το γειτονικό οίκημα, που κάποτε ανήκε στον Τσάρλι Τσάπλιν, χρησιμοποιώντας το ως γραφείο παραγωγής και αίθουσα προβολών.

Μοναδικά χαρακτηριστικά και αναμνήσεις της Τζολί

Η έπαυλη των άνω των 1.000 τετραγωνικών μέτρων διαθέτει έξι υπνοδωμάτια και δέκα μπάνια, με μαγευτική θέα στο Αστεροσκοπείο Γκρίφιν. Μεταξύ των πολυτελών ανέσεων, περιλαμβάνονται τέσσερα τζάκια, ένα ευρύχωρο κελάρι κρασιών και γυμναστήριο. Κατά τη διάρκεια της πανδημίας, η Τζολί πέρασε μεγάλο μέρος του χρόνου της στο σπίτι μαζί με τα παιδιά της, ενώ, σύμφωνα με δημοσιεύματα, στάθηκε στο πλευρό φίλων που επλήγησαν από τις καταστροφικές πυρκαγιές της περιοχής, προσφέροντάς τους φιλοξενία.

Μιλώντας το 2021 στη βρετανική Vogue, η ηθοποιός είχε εξηγήσει τους λόγους της επιλογής αυτής της κατοικίας, αναφέροντας πως ήθελε τα παιδιά της να βρίσκονται «κοντά στον μπαμπά τους, ο οποίος μένει μόλις πέντε λεπτά μακριά». Η δήλωση αυτή έρχεται σε συνέχεια του χωρισμού της με τον Μπραντ Πιτ το 2016, του οποίου το σπίτι εκτιμάται στα 5,5 εκατομμύρια δολάρια. Αξίζει να σημειωθεί ότι το δικό του σπίτι έγινε στόχος διαρρηκτών τον Ιούνιο, ενώ εκείνος απουσίαζε λόγω επαγγελματικών υποχρεώσεων στη νέα του ταινία «F1».

Σε παλαιότερη συνέντευξή της, η Τζολί είχε αποκαλύψει: «Ένιωσα λίγη πίεση όταν μετακόμισα. Σαν να είχα χωθεί σε έναν χώρο όπου σύχναζαν ο Ντεμίλ και ο Τσάρλι Τσάπλιν. Το πιο πολύ που μου αρέσει είναι ότι δεν υπάρχει δωμάτιο ψυχαγωγίας, αλλά υπάρχουν πολλά μονοπάτια και μέρη για περπάτημα και σκέψη. Νιώθω πολύ τυχερή που το έχουμε αυτή την εποχή», αποτυπώνοντας το δέσιμο που έχει αναπτύξει με το ξεχωριστό αυτό σπίτι.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

