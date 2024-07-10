Η Kate Hudson ήρθε Ελλάδα: Δείτε το video που δημοσίευσε στο Instagram

Επέστρεψε στις ΗΠΑ, αλλά η Ευρώπη ήταν ακόμα νωπή στη μνήμη της, καθώς η Kate Hudson θυμήθηκε τα πρόσφατα ταξίδια της σε Ελλάδα και Ιταλία με ανάρτησή της στο Instagram.

Η ηθοποιός και τραγουδίστρια «ανέβασε» ένα μονταρισμένο βίντεο από τα ελληνικά νησιά και τη Βενετία που επισκέφθηκε, όπου γιόρτασε τα 38α γενέθλια του αρραβωνιαστικού της, Danny Fujikawa, τον Ιούνιο. Αφού επέστρεψε στην πατρίδα της στις 7 Ιουλίου, η 45χρονη Hudson δημοσίευσε μια σειρά από βίντεο με την οικογένειά της, καθώς αξιοποιούσαν στο έπακρο το γραφικό περιβάλλον.

Άλλα στιγμιότυπα από το ταξίδι δείχνουν τη Hudson και την οικογένειά της να απολαμβάνουν τα αξιοθέατα, ενώ χαλαρώνουν σε γόνδολες και θαλάσσια ταξί, με τα ιστορικά κτίρια της πόλης να είναι ορατά.

Στις 30 Ιανουαρίου, η Hudson κυκλοφόρησε το ντεμπούτο της single «Talk About Love», το οποίο έγραψε και συνέθεσε μαζί με τον 37χρονο Fujikawa, σύντροφό της, καθώς και τους παραγωγούς Linda Perry και Johan Carlsson. Η ίδια πρόσφατα μίλησε για την οικογένειά της και για το πώς καταφέρνει να έχει τρία παιδιά με τρεις διαφορετικούς άνδρες.

«Είμαστε πολύ δεμένοι και πολύ κοντά», δήλωσε η Hudson στο «People». «Η αγάπη μπορεί να αλλάξει μορφή. Είναι ενδιαφέρον όταν έχεις αυτή τη σύγχρονη οικογένεια. Υπάρχει τόση αγάπη για όλα τα παιδιά. Νομίζω ότι αυτό που είναι τόσο μοναδικό στη ζωή μου είναι ότι σε αυτή την πολύ ακατάστατη οικογένεια, όλοι τα έχουμε καταφέρει... Τα παιδιά νιώθουν ότι έχουν αυτή την τεράστια οικογένεια», πρόσθεσε.

