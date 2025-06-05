Νέες καταγγελίες για βία και κακοποίηση προστέθηκαν στην υπόθεση του γνωστού ράπερ και παραγωγού Sean «Diddy» Combs, καθώς η γραφίστρια Bryana Bongolan κατέθεσε στο ομοσπονδιακό δικαστήριο ότι ο κατηγορούμενος την κρέμασε από το μπαλκόνι διαμερίσματος στον 17ο όροφο και πέταξε μαχαίρι στην τότε σύντροφό του, Casandra Ventura (γνωστή και ως Cassie).

Σύμφωνα με το BBC, κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης της Τετάρτης, οι εισαγγελείς παρουσίασαν φωτογραφίες από μώλωπες της Bongolan, που όπως υποστήριξε, προήλθαν από το περιστατικό που συνέβη το 2016. Τις φωτογραφίες είχε τραβήξει η ίδια και η τότε σύντροφός της.

Η υπεράσπιση του Combs επιχείρησε να πλήξει την αξιοπιστία της μάρτυρος κατά την πολύωρη και σκληρή αντεξέταση, με την Bongolan να δηλώνει επανειλημμένα πως δεν θυμάται όσα είχε πει σε προηγούμενες συναντήσεις με τις αρχές.

Ο Sean Combs αντιμετωπίζει βαρύτατες ομοσπονδιακές κατηγορίες, ανάμεσά τους για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης, συνωμοσία και εμπορία ανθρώπων με σκοπό τη σεξουαλική εκμετάλλευση. Έχει δηλώσει αθώος.

Η κατάθεση της Bongolan εντάσσεται στην τέταρτη εβδομάδα ακροάσεων στη δίκη που εξελίσσεται σε ένα από τα μεγαλύτερα σκάνδαλα της αμερικανικής βιομηχανίας θεάματος, μετά από δεκάδες αστικές αγωγές που έχουν κατατεθεί εναντίον του Combs από άνδρες και γυναίκες. Μεταξύ αυτών, και η πρώην σύντροφός του Cassie Ventura, καθώς και η ίδια η Bongolan.

«Με απείλησε: “Είμαι ο διάβολος, μπορώ να σε σκοτώσω”»

Η Bongolan κατέθεσε ότι γνώρισε τη Ventura το 2014 μέσω της δουλειάς της, και ότι σταδιακά έγιναν στενές φίλες. Υποστήριξε ότι έκαναν συχνά χρήση ναρκωτικών ουσιών, όπως κοκαΐνη, κεταμίνη και κάνναβη, και ότι προμήθευε ναρκωτικά στη Ventura με αντάλλαγμα χρήματα. Αναγνώρισε ότι είχαν «πρόβλημα» χρήσης στο παρελθόν, αλλά πλέον είναι νηφάλια.

Μαρτυρώντας για τη σχέση Cassie – Combs, περιέγραψε σειρά περιστατικών που χαρακτήρισε κακοποιητικά: πως είδε την Cassie μέσω FaceTime με μελανιά στο πρόσωπο και ότι ο Combs χτυπούσε συχνά την πόρτα της βίαια τις νύχτες.

Συγκλονιστική ήταν η περιγραφή του συμβάντος του Σεπτεμβρίου 2016, όταν – όπως είπε – ο Combs μπήκε με τη βία στο διαμέρισμα της Ventura και την έσυρε στο μπαλκόνι. «Με σήκωσε και με ανέβασε στο περβάζι», είπε. «Φώναζε “Ξέρεις πολύ καλά τι (βρισιά) έκανες” και μετά με πέταξε στα έπιπλα του μπαλκονιού».

Οι εισαγγελείς παρουσίασαν στο δικαστήριο φωτογραφίες από τρύπημα και μώλωπα στο πόδι της Bongolan, μαζί με μεταδεδομένα που επιβεβαιώνουν την ημερομηνία λήψης. Η ίδια είπε ότι υπέφερε από εφιάλτες και παράνοια για καιρό μετά το περιστατικό.

Σε άλλο περιστατικό, κατέθεσε ότι ο Combs πέταξε μαχαίρι στην Cassie, σε στιγμή έντασης στο σπίτι της. Η Cassie το πήρε και του το πέταξε πίσω, χωρίς να τραυματιστεί κανείς, σύμφωνα με την Bongolan.

Αναφερόμενη σε φωτογράφιση στο Μαλιμπού, κατέθεσε ότι ο Combs την πλησίασε απειλητικά και της είπε: «Είμαι ο διάβολος και μπορώ να σε σκοτώσω». «Φοβήθηκα για τη ζωή μου», είπε στο δικαστήριο.

Δριμεία αντεξέταση και «κενά μνήμης»

Κατά την αντεξέταση, η υπεράσπιση επικεντρώθηκε στο να αναδείξει αντιφάσεις και αδυναμία της Bongolan να θυμηθεί προηγούμενες δηλώσεις της. Η δικηγόρος του Combs, Nicole Westmoreland, τη ρώτησε επανειλημμένα για όσα είχε πει στους εισαγγελείς τον Ιανουάριο του 2024 – ειδικά για το περιστατικό στο μπαλκόνι και τις συνθήκες στο Μαλιμπού.

Σε αρκετές περιπτώσεις, η μάρτυρας απάντησε ότι δεν θυμάται τις προηγούμενες συνομιλίες με τις αρχές. Η Westmoreland την πίεσε ακόμα και για συνάντηση που έγινε… δύο ημέρες πριν. Η Bongolan επέμεινε ότι δεν θυμάται λεπτομέρειες.

Σημειώνεται ότι πριν δύο εβδομάδες, η ίδια η Cassie Ventura είχε περιγράψει στο δικαστήριο το περιστατικό με το μπαλκόνι, λέγοντας: «Την είδα να την τραβά πίσω από το κάγκελο και να την πετά στα έπιπλα του μπαλκονιού».

Βίντεο και επόμενοι μάρτυρες

Την Τετάρτη κατέθεσε και ο ειδικός ψηφιακός αναλυτής Frank Piazza, ο οποίος παρουσίασε στην έδρα το περιβόητο «βίντεο της Cassie», το οποίο δείχνει τον Combs να χτυπά την Ventura σε διάδρομο ξενοδοχείου το 2016. Κατέθεσε ότι το βίντεο είναι αυθεντικό και αμοντάριστο.

Η Bongolan αναμένεται να συνεχίσει την κατάθεσή της την Πέμπτη. Αμέσως μετά, πιθανόν να ακολουθήσει νέα μάρτυρας υπό το ψευδώνυμο «Jane», της οποίας η κατάθεση αναμένεται να διαρκέσει αρκετές ημέρες.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.