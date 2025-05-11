Ο Μπρούκλιν Μπέκαμ έκανε μία σπάνια αναφορά στον πατέρα του, Ντέιβιντ Μπέκαμ, σε μια περίοδο που η οικογένεια φαίνεται να περνά σοβαρή κρίση.

Η φημολογούμενη ένταση στις σχέσεις της διάσημης οικογένειας έχει φέρει σε αντίπαλες πλευρές τον Μπρούκλιν, 26 ετών, και τη σύζυγό του Νίκολα Πελτζ, 29 ετών, σε σχέση με την υπόλοιπη οικογένεια Μπέκαμ. Οι φήμες φούντωσαν όταν το ζευγάρι απουσίασε από τα 50ά γενέθλια του Ντέιβιντ.

Ωστόσο, σε πρόσφατη συνέντευξή του στην Sunday Times, με αφορμή την ενασχόλησή του με το μηχανοκίνητο αθλητισμό και τη Formula E, ο Μπρούκλιν αναφέρθηκε με τρυφερότητα στον πατέρα του.

«Είναι κάτι που με έφερε κοντά με τον πατέρα μου», δήλωσε από τη διοργάνωση Formula E Evo Sessions στο Μαϊάμι τον Μάρτιο, εξηγώντας ότι η αγάπη του για την ταχύτητα ξεκίνησε από μικρή ηλικία.

«Ο πατέρας μου είχε μερικά πολύ εντυπωσιακά αυτοκίνητα», πρόσθεσε, αποκαλύπτοντας ότι το αγαπημένο του είναι ένα Jaguar του 1954, το οποίο οδηγεί «πολύ σπάνια και μόνο όταν ο καιρός είναι ιδανικός».

Η συναισθηματική αυτή αναφορά ήρθε λίγες μέρες μετά τις αποκαλύψεις ότι ο Ντέιβιντ Μπέκαμ είναι «απελπισμένος να συμφιλιωθεί» με τον γιο του, φοβούμενος πως η ιστορία επαναλαμβάνεται — παραπέμποντας στη ρήξη που είχε ο ίδιος με τον πατέρα του, Τεντ, το 2005.

Ο Ντέιβιντ και ο πατέρας του, Τεντ, σήμερα διατηρούν στενή σχέση, αλλά παλαιότερα είχαν απομακρυνθεί πλήρως. Όλα άλλαξαν όταν ο Τεντ υπέστη σοβαρό πρόβλημα υγείας το 2007, γεγονός που έφερε τους δύο άνδρες ξανά κοντά.

Φίλος του πρώην ποδοσφαιριστή ανέφερε στην The Sun πως η οικογένεια «φοβάται ειλικρινά ότι ο Μπρούκλιν μπορεί να χαθεί για πάντα από τη ζωή τους». Ο ίδιος πρόσθεσε πως το ρήμα «χαθεί» είναι ιδιαιτέρως φορτισμένο για αυτούς, καθώς το ίδιο είχε χρησιμοποιήσει και ο Τεντ όταν είχε διακόψει την επικοινωνία με τον Ντέιβιντ.

Ο Ντέιβιντ έχει αναφερθεί στο παρελθόν στην ανάγκη του να κερδίσει την αναγνώριση του πατέρα του. Μιλώντας στον Τζέιμς Κόρντεν στο podcast This Life of Mine το 2024, είχε πει πως πέρασαν πάνω από δύο δεκαετίες ώσπου να ακούσει από τον πατέρα του τη φράση «τα κατάφερες, αγόρι μου». Αυτό συνέβη μόνο αφού κατέγραψε 100 συμμετοχές με την εθνική ομάδα της Αγγλίας.

«Ο πατέρας μου δε μου είχε πει ποτέ ότι είχα πάει καλά, μέχρι το εκατοστό παιχνίδι μου. Ήταν τότε που καθίσαμε για δείπνο στο Παρίσι και μου είπε "τα κατάφερες, αγόρι μου"», ανέφερε ο Ντέιβιντ. Παρά τις σημαντικές επιτυχίες του – έξι τίτλους Premier League, δύο Κύπελλα Αγγλίας, τέσσερα Community Shields και ένα Champions League – η αναγνώριση ήρθε μόλις τότε.

Η ανησυχία για το μέλλον της σχέσης με τον Μπρούκλιν φαίνεται να έχει επηρεάσει και τη Βικτόρια Μπέκαμ. Πηγή δήλωσε στην The Sun πως η σχεδιάστρια μόδας, 51 ετών, περνά «αϋπνίες» εξαιτίας του οικογενειακού ρήγματος.

«Αυτό είναι ο χειρότερος εφιάλτης της Βικτόρια. Η ιδέα ότι μπορεί να αποξενωθεί από κάποιο από τα παιδιά της την βασανίζει. Υπήρξαν δυσκολίες από τότε που ο Μπρούκλιν γνώρισε τη Νίκολα και δεν υπάρχει αμφιβολία ότι υπήρξε ρήξη με αφορμή τον γάμο τους. Η Βικτόρια και ο Ντέιβιντ προσπάθησαν πολύ να φτιάξουν τις σχέσεις, οπότε αυτή η εξέλιξη είναι πραγματικό πλήγμα».

Το MailOnline έχει επικοινωνήσει με τους εκπροσώπους του Ντέιβιντ και του Μπρούκλιν για κάποιο σχόλιο.

Πηγή: skai.gr

