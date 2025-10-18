Μια δωρεά 100.000 δολαρίων στο ίδρυμα GoFundMe για ένα κοριτσάκι μόλις 18 μηνών που πάσχει από καρκίνο - και φανατική θαυμάστριά της - έκανε η Τέιλορ Σουίφτ (Τaylor Swift), προκειμένου να βοηθήσει τους γονείς της μικρούλας Λίλα να πληρώσουν τους γιατρούς και τα έξοδα των δαπανηρών θεραπειών.

Taylor Swift donated $100,000 to cancer-stricken tot who is also a massive fan.



Η σούπερ σταρ της ποπ έκανε τη γενναιόδωρη προσφορά της στο ίδρυμα την περασμένη εβδομάδα, αφού έμαθε για την κατάσταση της μικρούλας Λίλα.

Μετά την δωρεά, η μητέρα του κοριτσιού, Κέιτλιν, δημοσίευσε ένα βίντεο στο TikTok που δείχνει την κόρη της να αποκαλεί την Τέιλορ «φίλη» της, ενώ οι δυο τους τραβούσαν ένα βίντεο της σε ένα iPad.

Η Κέιτλιν αγαπάει τόσο πολύ τη μουσική της Σουίφτ που σκέφτηκε για λίγο να ονομάσει την κόρη της Willow (η επιτχυία της Τέλορ Σουίφτ), αλλά τελικά αποφάσισε να την ονομάσει Λίλα. «Και η Λίλα» , λέει η μαμά, «είναι επίσης μεγάλη θαυμάστρια της Τέιλορ».

@standwithlilah I cannot say thank you enough. I’m truly in shock. This means we don’t have to worry about anything other than Lilah. Truly such a blessing. Thank you @Taylor Swift ♬ original sound - The Smoots

«Δεν μπορώ να πω αρκετά ευχαριστώ. Είμαι πραγματικά σε σοκ. Αυτό σημαίνει ότι δεν έχουμε να ανησυχούμε για τίποτα άλλο εκτός από τη Λίλα. Είναι πραγματικά μεγάλη ευλογία. Σας ευχαριστώ» έγραψε η Κέτλιν

