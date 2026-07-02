Πάνω από 390 δορυφόροι σε τροχιά – Η Amazon ξεκινά το δίκτυο Leo

Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Το δίκτυο Leo της Amazon έφτασε τους 394 δορυφόρους σε τροχιά

Η αρχική παροχή υπηρεσιών αναμένεται να ξεκινήσει αργότερα μέσα στη χρονιά, σύμφωνα με στέλεχος της εταιρείας

Η υπηρεσία δορυφορικού διαδικτύου Leo αναδεικνύεται σε ανερχόμενο ανταγωνιστή του Starlink της SpaceX

Η Amazon αναμένει να ξεκινήσει την παροχή των αρχικών υπηρεσιών διαδικτύου μέσω του δορυφορικού δικτύου ευρυζωνικής πρόσβασης Leo αργότερα μέσα στη χρονιά, καθώς η τελευταία εκτόξευση αύξησε τον αριθμό των δορυφόρων του αστερισμού σε περισσότερους από 390, δήλωσε την Πέμπτη στέλεχος της εταιρείας.

Η τελευταία αποστολή της Amazon, με 29 δορυφόρους, εκτοξεύθηκε από τη Φλόριντα νωρίς το πρωί της 2ας Ιουλίου με πύραυλο Atlas V της United Launch Alliance (ULA). Πρόκειται για τη 14η εκτόξευση μιας σειράς αποστολών που έχουν προγραμματιστεί, με στόχο την ανάπτυξη περισσότερων από 3.200 δορυφόρων οι οποίοι θα προσφέρουν παγκόσμια κάλυψη διαδικτύου από το διάστημα.

«Έχουμε ακόμη πολλή δουλειά μπροστά μας, συμπεριλαμβανομένης της ανύψωσης αυτών των νέων δορυφόρων στο προκαθορισμένο ύψος τροχιάς τους», έγραψε ο επικεφαλής του προγράμματος Leo της Amazon, Κρις Βέμπερ, σε ανάρτησή του στο X. «Ωστόσο, έχουμε ολοκληρώσει αρκετές εκτοξεύσεις ώστε να ξεκινήσει η αρχική παροχή υπηρεσιών μέσα στη φετινή χρονιά, ενώ οι επόμενες αποστολές θα αυξήσουν την κάλυψη και τη χωρητικότητα του δικτύου.»

Ο Βέμπερ δεν διευκρίνισε σε ποια περιοχή θα ξεκινήσει αρχικά η υπηρεσία, όμως η πρώτη φάση αναμένεται να καλύψει περιοχές κοντά στους βόρειους και νότιους πόλους της Γης και στη συνέχεια να επεκταθεί σταδιακά προς τον Ισημερινό καθώς θα προστίθενται περισσότεροι δορυφόροι.

Σήμερα, το δίκτυο Leo διαθέτει 394 δορυφόρους σε τροχιά από τους συνολικά 398 που έχουν εκτοξευθεί από τον Απρίλιο του 2025, σύμφωνα με τον αναλυτή διαστημικών πτήσεων και αστρονόμο του Χάρβαρντ, Τζόναθαν ΜακΝτάουελ.

Το αναπτυσσόμενο δίκτυο Leo αποτελεί νέο ανταγωνιστή του ήδη εδραιωμένου Starlink της SpaceX, το οποίο διαθέτει περίπου 10.000 δορυφόρους. Όπως και το Starlink, η Amazon σκοπεύει να προσφέρει υπηρεσίες διαδικτύου τόσο σε ιδιώτες μέσω ειδικών τερματικών συσκευών – από μοντέλα στο μέγεθος φορητού υπολογιστή έως μεγαλύτερες και ισχυρότερες εκδόσεις – όσο και σε κυβερνήσεις και επιχειρήσεις, όπως αεροπορικές εταιρείες.

Η Amazon είχε θέσει ως στόχο την έναρξη της υπηρεσίας στα μέσα του 2026, βασιζόμενη σε συμβόλαια εκτόξευσης αξίας δεκάδων δισεκατομμυρίων δολαρίων για τη μεταφορά των δορυφόρων στο διάστημα. Μέχρι στιγμής, ο πύραυλος Atlas V της ULA αποτελεί το βασικό μέσο εκτόξευσης, καθώς οι άλλοι πύραυλοι που έχει προγραμματίσει να χρησιμοποιήσει η Amazon, ο New Glenn της Blue Origin και ο Vulcan της ULA, παραμένουν καθηλωμένοι.

Ο New Glenn εξερράγη στην εξέδρα εκτόξευσης τον περασμένο μήνα, καταστρέφοντας τον πύργο εκτόξευσης και άλλο εξοπλισμό. Ο διευθύνων σύμβουλος της Blue Origin, Ντέιβ Λιμπ, εκτιμά ότι οι εκτοξεύσεις θα επαναληφθούν μέχρι το τέλος του έτους, καθώς οι μηχανικοί επικεντρώνονται στην ανάλυση του τμήματος των κινητήρων για να εντοπίσουν την αιτία της έκρηξης.

Παράλληλα, ο νέος πύραυλος Vulcan της ULA, ο οποίος έχει αναλάβει τουλάχιστον 40 αποστολές για το πρόγραμμα Leo της Amazon, παραμένει επίσης καθηλωμένος λόγω προβλήματος στον διαχωρισμό ενός στερεού προωθητικού κινητήρα που παρουσιάστηκε τον Φεβρουάριο. Ο Vulcan χρησιμοποιεί τους ίδιους κινητήρες BE-4 της Blue Origin με τον New Glenn και ενδέχεται να καθυστερήσει ακόμη περισσότερο η επιστροφή του σε υπηρεσία, εάν διαπιστωθεί ότι οι κινητήρες αυτοί ευθύνονται για την έκρηξη του New Glenn.

Η εκπρόσωπος της ULA, Τζέσικα Ράι, δήλωσε ότι οι μηχανικοί της Blue Origin «είναι διαφανείς μαζί μας καθώς προχωρά η έρευνα. Εάν διαπιστωθεί ότι υπάρχουν ζητήματα που αφορούν τους κινητήρες BE-4, θα συνεργαστούμε για να εντοπίσουμε τη βασική αιτία και να την αντιμετωπίσουμε.»

Η Amazon έχει εξασφαλίσει περίπου 100 εκτοξεύσεις πυραύλων, συνολικής αξίας τουλάχιστον 82 δισεκατομμυρίων δολαρίων, για την ανάπτυξη του δορυφορικού της δικτύου. Στους υπόλοιπους παρόχους εκτόξευσης περιλαμβάνονται η ευρωπαϊκή Arianespace με τον πύραυλο Ariane 6, καθώς και η SpaceX με τον Falcon 9, τον μερικώς επαναχρησιμοποιούμενο πύραυλο που έχει διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στην ανάπτυξη του δικτύου Starlink.

Πηγή: skai.gr

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