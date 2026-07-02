Μεντβέντεφ: «Η Φινλανδία βρίσκεται πλέον στη λίστα των πυρηνικών στόχων της Ρωσίας»

Η απόφαση της Φινλανδίας να επιτρέψει, υπό προϋποθέσεις, την παρουσία πυρηνικών όπλων στο έδαφός της στο πλαίσιο της συνεργασίας της με το ΝΑΤΟ προκάλεσε την έντονη αντίδραση της Μόσχας.

Ο πρώην πρόεδρος της Ρωσίας και νυν αντιπρόεδρος του Συμβουλίου Ασφαλείας, Ντμίτρι Μεντβέντεφ, σχολίασε με ιδιαίτερα αιχμηρό τρόπο την εξέλιξη, υποστηρίζοντας ότι η φινλανδική επιλογή δεν ενισχύει αλλά υπονομεύει την ασφάλεια της χώρας.

Σε ανάρτησή του έγραψε:

«Η Φινλανδία ήρε την απαγόρευση φιλοξενίας πυρηνικών όπλων. Τι αλλάζει για τους Φινλανδούς; Μόνο ένα μικρό πράγμα: η χώρα τους βρίσκεται πλέον στη λίστα των πυρηνικών στόχων της Ρωσίας. Συγχαρητήρια, Φινλανδία. Πετύχατε το απόγειο της ασφάλειας!»

Η δήλωση εντάσσεται στη συνεχιζόμενη αντιπαράθεση μεταξύ Ρωσίας και ΝΑΤΟ μετά την ένταξη της Φινλανδίας στη Συμμαχία και τις πρόσφατες κινήσεις ενίσχυσης της στρατιωτικής συνεργασίας μεταξύ Ελσίνκι και των δυτικών συμμάχων του. Οι τοποθετήσεις του Μεντβέντεφ θεωρούνται συχνά ιδιαίτερα σκληρές και εντάσσονται στη ρητορική αποτροπής που χρησιμοποιεί η ρωσική ηγεσία απέναντι στη διεύρυνση του ΝΑΤΟ.

Πηγή: skai.gr

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