Ο Κέβιν Φέντερλαϊν αποκάλυψε πόση «αποζημίωση» και διατροφή πήρε από την Μπρίτνεϊ Σπίαρς

Για τους 26 μήνες γάμου, ο πρώην χορευτής λάμβανε 20.000 δολάρια τον μήνα ως διατροφή για τους δύο γιους τους και 20.000 δολάρια μηνιαίως ως «αποζημίωση»

O Κέβιν Φέντερλαϊν, ο πρώην χορευτής και σύζυγος της ταλαιπωρημένης Μπρίτνεΐ Σπίαρς από τον Σεπτέμβριο του 2004 έως τον Νοέμβριο του 2006, αποκάλυψε πόση «αποζημίωση» και διατροφή πήρε από το διαζύγιό του με την ποπ σταρ. 

Στο βιβλίο του, με τίτλο "You Thought You Knew", ο Φεντερλαίν αναφέρει ότι «τα χρήματα δεν ήταν τόσο πολλά όσα φαντάζεστε» και μάλιστα περιγράφει  με ακρίβεια πώς ξόδεψε τα χρήματα που έλαβε.

Ο Φέντερλαιν γράφει ότι λάμβανε 20.000 δολάρια τον μήνα ως διατροφή για τους δύο γιους τους, τον Σον Πρέστον και τον Τζέιντεν Τζέιμς, καθώς και επιπλέον 20.000 δολάρια μηνιαίως ως «αποζημίωση» για το μισό της διάρκειας του 26μηνου γάμου τους.

Επιπλέον, αν και κάνει λόγο για ένα επιπλέον χρηματικό διακανονισμό, δεν αποκαλύπτει το ποσό. Ωστόσο, πληροφορίες ανέφεραν ότι το ποσό κυμαινόταν μεταξύ 1 και 1,3 εκατομμυρίων δολαρίων. 

Ο 47χρονος Φέντερλαϊν αναφέρει στο βιβλίο του πως είχε υπογράψει ένα «αρκετά τυπικό» προγαμιαίο συμβόλαιο με την Μπρίτνεϊ Σπίαρς, αν και δεν πίστευε ότι ήταν αναγκαίο, αφού «δεν ήμουν κάποιος τεμπέλης που απλώς περίμενε να του έρθει η επιταγή».

«Ήμουν εκεί έξω, δούλευα, επένδυα, προσπαθούσα», αναφέρει, προσθέτοντας ότι έβγαζε χρήματα από διαφημίσεις, δημόσιες εμφανίσεις και «συμμετοχή σε κοσμικά πάρτι» (ως σύζυγος της Μπρίτνει Σπίαρς όμως πάντα). 

Επιπλέον, ξεκαθαρίζει ότι δεν ήταν «οικονομικά εξασφαλισμένος» μετά τον χωρισμό. 

«Τα χρήματα δεν κράτησαν όσο θα φανταζόταν κανείς» αναφέρει, λέγοντας ότι  τα έξοδα στέγασης, μετακίνησης, ασφάλειας, φροντίδας των παιδιών και οι καθημερινές ανάγκες για την ανατροφή δύο παιδιών στο Λος Άντζελες ήταν σημαντικά.

