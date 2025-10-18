Η Σελένα Γκόμεζ και ο Μπένι Μπλάνκο παντρεύτηκαν πολιτικά στις 27 Σεπτεμβρίου. Λίγες ημέρες μετά τον γάμο τους, το ζευγάρι έκανε τον μήνα του μέλιτος με road trip, διασχίζοντας την ακτογραμμή της Καλιφόρνιας και φτάνοντας μέχρι το Τέξας

«Λάτρεψαν το μικρό τους ταξίδι του μέλιτος», ανέφερε πηγή κοντά στο ζευγάρι στο People.

Inside Selena Gomez and Benny Blanco's honeymoon: Billionaire mogul opts for low-key getaway after lavish wedding https://t.co/JTUuezEtcT — Daily Mail US (@Daily_MailUS) October 18, 2025

«Γιόρτασαν για μέρες τον γάμο τους και ήταν σε απίστευτη ευφορία. Απόλαυσαν πραγματικά το να ρίξουν τους ρυθμούς και να ταξιδέψουν» δήλωσε η πηγή.

Σύμφωνα μάλιστα με την ίδια πηγή, η 33χρονη ποπ σταρ και ο 37χρονος μουσικός παραγωγός θεώρησαν ότι η ρομαντική τους απόδραση ήταν «τέλεια» για αυτούς, επειδή είχαν την ευκαιρία να «χαλαρώσουν».

