Η Τέιλορ Μόμσεν πήρε το παρατσούκλι «κορίτσι της νυχτερίδας», αφού μια νυχτερίδα τη δάγκωσε κατά τη διάρκεια συναυλίας της.

Η ροκ μπάντα της Momsen, οι Pretty Reckless, έκανε support στους AC/DC το βράδυ της περασμένης Τετάρτης, όταν η νυχτερίδα πέταξε πάνω στο πόδι της κατά τη διάρκεια του τραγουδιού «Witches Burn».

«Υπάρχει μια νυχτερίδα στο πόδι μου αυτή τη στιγμή, μπορεί κάποιος να με βοηθήσει, παρακαλώ;», είπε ήρεμα στο μικρόφωνο. Η ψύχραιμη αντίδρασή της σχολιάστηκε θετικά από τους θαυμαστές της. «Πρέπει, πραγματικά, να είμαι μάγισσα», είπε η Momsen καθώς οι συνάδελφοί της και το προσωπικό στα παρασκήνια προσπαθούσαν να αφαιρέσουν τη νυχτερίδα.

Singer Taylor Momsen was bitten by a bat during her concert in Seville. She later revealed on X that she would need two weeks of rabies shots.



Μετά τη συναυλία, η Μόμσεν μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για να της κάνουν εμβόλιο κατά της λύσσας. Η ίδια έκανε μια ανάρτηση στο Instagram λέγοντας: «Ήταν χαριτωμένη, αλλά ναι, με δάγκωσε... οπότε εμβόλιο λύσσας για τις επόμενες δύο εβδομάδες».

