Η Silicon Valley σε ρόλο γκουρού της μόδας - Τι φοράνε φέτος στα γραφεία

Η τεχνολογία είναι της μόδας, κυριολεκτικά και μεταφορικά. Τώρα που έρχεται καλοκαίρι, οι εργαζόμενοι καλούνται να ακολουθήσουν το δρόμο που χάραξαν οι Mark Zuckerberg και Jeff Bezos, βάζοντας περισσότερα αξεσουάρ ή ακόμα και να υιοθετήσουν μια πιο σπορ εμφάνιση όπως οι Bill Gates και Sergey Brin.

Σε αντίθεση με τους εργαζόμενους σε οικονομικές υπηρεσίες, οι οποίοι συνήθως πρέπει να ντύνονται πιο αυστηρά, ο κλάδος της τεχνολογίας είναι γνωστός για τον πιο χαλαρό κώδικα ένδυσης, με έμφαση στην ανοιχτή εργασιακή κουλτούρα, αν και αυτό αλλάζει τα τελευταία χρόνια.

Ξεφεύγοντας από το στερεότυπο, τζιν και t-shirt, εργαζόμενοι στον τομέα της τεχνολογίας στις ΗΠΑ έχουν αρχίσει να προσλαμβάνουν στυλίστες για να τους βοηθήσουν να ντύνονται καλύτερα για τη δουλειά.

Ορισμένοι πληρώνουν χιλιάδες δολάρια για να βελτιώσουν την εμφάνισή τους, αλλά άλλοι δεν είναι τόσο έτοιμοι στο να εγκαταλείψουν τα αγαπημένα τους μπλουζάκια, σύμφωνα με Αμερικανούς στυλίστες.

Με τη Meta και άλλες εταιρείες να καλούν τους εργαζόμενούς τους πίσω στο γραφείο τον τελευταίο χρόνο, κρίνεται απαραίτητο να ενημερώσουν τις γκαρνταρόμπες τους για την εμφάνισή τους στο χώρο εργασίας.

Οι προτάσεις της μόδας

Τέρμα το μαύρο, το λευκό ή το γκρι. Οι εργαζόμενοι καλούνται να προτιμήσουν πολύχρωμα υφάσματα το 2024. Καθώς η θερμοκρασία ανεβαίνει, οι εργαζόμενοι ίσως θελήσουν να βάλουν στην άκρη τα σακάκια τους και να προτιμήσουν τα πιο τυπικά τεχνολογικά t-shirt.

Για εκείνους που θέλουν πιο πολυτελείς επιλογές, συστήνεται για παράδειγμα ένα t-shirt Niels Standard των 80 δολαρίων από το Norse Project. Για χαμηλότερα εισοδήματα η επιλογή παρόμοιου στυλ φθηνότερα, θα μπορούσε να γίνει από άλλες μάρκες όπως τα Uniqlo και Abercrombie & Fitch.

Ο Bill Gates επέλεξε εμφάνιση με σπορ σορτς και αθλητικά παπούτσια Adidas, ενώ ήταν εκτός υπηρεσίας στα 40α γενέθλια του Mark Zuckerberg. Αφήστε το αυτό για το Σαββατοκύριακο, λένε οι στυλίστες, και αντ’ αυτού, προτείνουν τρόπους για να παραμείνει κανείς δροσερός και να εξακολουθεί να δείχνει μοντέρνος στο γραφείο.

Τα χαλαρά ρούχα που «αναπνέουν» διατηρούν το σώμα δροσερό, ενώ παράλληλα τηρούν τον εταιρικό ενδυματολογικό κώδικα.

Στην τάση των καλοκαιρινών ρούχων γραφείου για φέτος, το Cosmopolitan συμπεριέλαβε κυρίως maxi φορέματα, ολόσωμες φόρμες με φαρδιά πατζάκια και ελαφριά πουκάμισα.

Οι εργαζόμενοι στον τομέα της τεχνολογίας μπορούν να πάρουν σημειώσεις από τον Zuckerberg για το πώς τα κοσμήματα μπορούν να απογειώσουν την εμφάνισή τους. Ο διευθύνων σύμβουλος της Meta έχει γίνει αντικείμενο viral memes από τότε που πρόσθεσε ένα κολιέ στις εμφανίσεις του.

Σε υψηλόμισθους που ξεκινούν συλλογή ρολογιών, προτείνεται ένα Rolex Explorer, αν κανείς θέλει μια «καθαρή, χαμηλού προφίλ εμφάνιση». Το ρολόι ξεκινά από περίπου 7.000 δολάρια.

Σε συνδυασμό με το ρολόι, η μάρκα κοσμημάτων Ritani προτείνει τα βραχιόλια και κολιέ που απογειώνουν ένα ντύσιμο.

Η Ρία Παπασηφάκη, αντιπρόεδρος ηλεκτρονικού εμπορίου της Ritani, δήλωσε ότι η διευθύνουσα σύμβουλος της πλατφόρμας X (πρώην Twitter) Linda Yaccarino είναι ένα παράδειγμα της τάσης να φοράει αξεσουάρ από λευκόχρυσο και να βάζει ογκώδη βραχιόλια.

«Μας αρέσει να το αποκαλούμε “powerhouse” look», δήλωσε η κ. Παπασφάκη στο Business Insider.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.