Τάιλερ Πέρι: Αντιμέτωπος με δεύτερη αγωγή για σεξουαλική κακοποίηση

Ο σκηνοθέτης και ηθοποιός, Τάιλερ Πέρι, αντιμετωπίζει δεύτερη αγωγή για σεξουαλική επίθεση. Ο Mario Rodriguez, μοντέλο που εμφανίστηκε με μικρό ρόλο στην ταινία «Boo! A Madea Halloween» (2016), κατέθεσε αγωγή, ζητώντας αποζημίωση ύψους 77 εκατομμυρίων δολαρίων.

Σύμφωνα με την αγωγή, ο Rodriguez κατηγορεί τον Πέρι ότι χρησιμοποίησε τη δύναμή του στη βιομηχανία του κινηματογράφου για να τον κακοποιήσει σεξουαλικά, κάνοντας παράλληλα ανεπιθύμητες σωματικές προσεγγίσεις με αντάλλαγμα υποσχέσεις για ρόλους.

Ευθύνη της Lionsgate

Η αγωγή κατονομάζει επίσης τη Lionsgate, εταιρεία διανομής των ταινιών του Τάιλερ Πέρι, υποστηρίζοντας ότι είχε «πραγματική γνώση παράνομων ενεργειών και τη δυνατότητα να παρέμβει, αλλά δεν το έκανε».

Ο Rodriguez εκπροσωπείται από τον δικηγόρο Jonathan J. Delshad, ο οποίος εκπροσωπεί και τον Derek Dixon, ηθοποιό που είχε καταθέσει αγωγή ύψους 260 εκατομμυρίων δολαρίων κατά του Πέρι τον Ιούνιο. Ο Πέρι έχει αρνηθεί όλες τις κατηγορίες στην υπόθεση Dixon.

Tyler Perry has been accused of sexual assault in the second lawsuit this year from an aspiring actor who says the director used his power in Hollywood to take advantage of young men who want to star in his movies. https://t.co/gwvqfYSrNw — The Washington Post (@washingtonpost) December 27, 2025

Η αντίδραση της πλευράς Πέρι

Ο δικηγόρος του Πέρι, Alex Spiro, χαρακτήρισε τη νέα αγωγή «απόπειρα χρηματισμού». «Αφού πρόσφατα απέτυχε σε άλλη υπόθεση κατά του κ. Πέρι, ο ίδιος δικηγόρος επανέρχεται με ακόμη μία απαίτηση για γεγονότα άνω της δεκαετίας, που επίσης θα αποτύχει», δήλωσε.

Η πρώτη γνωριμία και ο ρόλος στην ταινία

Σύμφωνα με την αγωγή, ο Rodriguez προσεγγίστηκε το 2015 σε γυμναστήριο στο Λος Άντζελες από έναν γυμναστή, ο οποίος του είπε ότι ο Πέρι ήθελε να τον γνωρίσει για πιθανό ρόλο. Την ίδια μέρα φέρεται να μίλησαν τηλεφωνικά και να του προσφέρθηκε ο μικρός ρόλος του «Frat Guy #10».

Ο Rodriguez ισχυρίζεται ότι λίγες εβδομάδες αργότερα προσκλήθηκε μόνος του στο σπίτι του Πέρι στο Λος Άντζελες, όπου ο ίδιος προέβη σε ανεπιθύμητες σωματικές επαφές και σεξουαλικά υπονοούμενα. Παρά τις προσπάθειές του να απομακρυνθεί και να αλλάξει θέμα, ο Πέρι φέρεται να συνέχισε.

Ο Rodriguez δηλώνει ότι δεν υπήρξε σεξουαλική επίθεση κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων, αλλά οι ανεπιθύμητες προσεγγίσεις συνεχίστηκαν σε άλλες συναντήσεις. Υποστηρίζει ότι, επειδή απέρριψε επανειλημμένα τον Πέρι, δεν του προσφέρθηκαν ποτέ οι επιπλέον ρόλοι που του είχαν υποσχεθεί.

Τέλος, στην αγωγή αναφέρεται ότι ο Πέρι φέρεται να του έβαλε 5.000 δολάρια στην τσέπη μετά από μία ακόμη απόρριψη, γεγονός που ο Rodriguez παρουσιάζει ως ένδειξη κατάχρησης εξουσίας.

Πηγή: skai.gr

