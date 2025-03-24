Ο Τάιγκερ Γουντς και η Βανέσα Τραμπ, η πρώην νύφη του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δημοσιοποίησαν τη σχέση τους με δύο φωτογραφίες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, δηλώνοντας ότι «η αγάπη είναι στον αέρα».

Μαζί με τις φωτογραφίες του ζευγαριού, ο διάσημος γκόλφερ έγραψε στον προσωπικό του λογαριασμό στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης: «Η αγάπη είναι στον αέρα και η ζωή είναι καλύτερη με εσένα στο πλευρό μου! Ανυπομονούμε για το κοινό μας ταξίδι στη ζωή».

Σε άλλο σημείο, ο Τάιγκερ Γουντς σημειώνει: «Σε αυτή τη φάση θα εκτιμούσαμε τη διακριτικότητα για όλους όσοι είναι στην καρδιά μας», έγραψε ο ίδιος.

Οι πρώτοι, οι οποίοι συνεχάρησαν το ζευγάρι ήταν η Ιβάνκα Τραμπ, πρώην κουνιάδα της Βανέσα. «Τόσο ευτυχισμένοι και οι δύο», έγραψε, ενώ πρόσθεσε μια σειρά από emojis με καρδούλες αγάπης.

Love is in the air and life is better with you by my side! We look forward to our journey through life together. At this time we would appreciate privacy for all those close to our hearts. pic.twitter.com/ETONf1pUmI — Tiger Woods (@TigerWoods) March 23, 2025

Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστός ο λόγος που ο Τάιγκερ Γουντς προχώρησε σε αυτή την εξομολόγηση, καθώς τα προηγούμενα χρόνια φρόντιζε να κρατά κρυμμένες τις λεπτομέρειες για την προσωπική του ζωή. Η Βανέσα Τραμπ ήταν παντρεμένη με τον γιο του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ, από το 2005 έως το 2018.

Ο θρύλος του γκολφ, ο οποίος δεν είχε κάποια σοβαρή σχέση τα τελευταία δύο χρόνια, ξεκίνησε το ειδύλλιο εν μέσω αμφιβολιών για το μέλλον του στο άθλημα μετά από μια σειρά τραυματισμών. Η Βανέσα παντρεύτηκε το μεγαλύτερο παιδί του προέδρου των ΗΠΑ το 2005, πριν τελικά τραβήξουν χωριστούς δρόμους 13 χρόνια αργότερα.

Πηγή: skai.gr

