Ο φωτογραφικός φακός απαθανάτισε την Τζένιφερ Άνιστον και τον Pedro Pascal να έχουν βγει μαζί για δείπνο στο Δυτικό Χόλιγουντ. Η 56χρονη πρωταγωνίστρια των «Friends» και ο 49χρονος ηθοποιός εθεάθησαν να φεύγουν από το Tower Bar, στο Sunset Tower Hotel, μετά από ένα τρίωρο δείπνο.

Η ηθοποιός, που κάποτε ήταν παντρεμένη με τον Brad Pitt, έδειχνε κομψή με μπλε τζιν και λευκό t-shirt με μαύρο γιλέκο. Εν τω μεταξύ, ο πρωταγωνιστής του «Narcos» φόρεσε ένα μαύρο δερμάτινο μπουφάν, με τζιν και σουέντ μπότες.

Η Τζένιφερ -η οποία φέρεται να «αιφνιδιάστηκε» καθώς ο δεύτερος πρώην σύζυγός της, Τζάστιν Θερού, παντρεύτηκε πρόσφατα την 30χρονη φίλη του, Νικόλ Μπράιντον Μπλουμ- και ο Πέδρο έφτασαν χωριστά και έφυγαν χωριστά.

📸 GALLERY UPDATE: [March 23, 2025] Pedro Pascal leaving the Sunset Tower Hotel with Jennifer Aniston



More photos at: https://t.co/QxPcQi3qcS pic.twitter.com/qYbYA8go0E — Pedro Pascal Photos (@photospascal) March 23, 2025

Φωτογραφήθηκαν να μιλάνε μεταξύ τους έξω από τον χώρο στάθμευσης. Το ραντεβού για δείπνο έρχεται μετά από εικασίες ότι ο Pedro μπορεί να εμφανιστεί στην τηλεοπτική σειρά της Aniston, «The Morning Show».

JENNIFER ANISTON E PEDRO PASCAL JUNTOS VEM AÍ UMA COISA MUITO FORTE pic.twitter.com/ge9kT2jomP — annabel (@annaisabellag) March 23, 2025

Κατά τη διάρκεια του κόκκινου χαλιού των Critics Choice Awards, η Άνιστον και η συμπρωταγωνίστριά της, Ρις Γουίδερσπουν, τον προσκάλεσαν να συμμετάσχει στην επιτυχημένη εκπομπή της Apple TV+ για την 4η σεζόν.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.