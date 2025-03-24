Λογαριασμός
Jennifer Aniston: Η ηθοποιός δείπνησε με τον Pedro Pascal στο Δυτικό Χόλιγουντ – Συμβαίνει κάτι μεταξύ τους; (φωτό)

Το ραντεβού για δείπνο έρχεται μετά από εικασίες ότι ο ηθοποιός μπορεί να εμφανιστεί στην τηλεοπτική σειρά της Aniston, «The Morning Show»

Jennifer Aniston

Ο φωτογραφικός φακός απαθανάτισε την Τζένιφερ Άνιστον και τον Pedro Pascal να έχουν βγει μαζί για δείπνο στο Δυτικό Χόλιγουντ. Η 56χρονη πρωταγωνίστρια των «Friends» και ο 49χρονος ηθοποιός εθεάθησαν να φεύγουν από το Tower Bar, στο Sunset Tower Hotel, μετά από ένα τρίωρο δείπνο. 

Η ηθοποιός, που κάποτε ήταν παντρεμένη με τον Brad Pitt, έδειχνε κομψή με μπλε τζιν και λευκό t-shirt με μαύρο γιλέκο. Εν τω μεταξύ, ο πρωταγωνιστής του «Narcos» φόρεσε ένα μαύρο δερμάτινο μπουφάν, με τζιν και σουέντ μπότες. 

Η Τζένιφερ -η οποία φέρεται να «αιφνιδιάστηκε» καθώς ο δεύτερος πρώην σύζυγός της, Τζάστιν Θερού, παντρεύτηκε πρόσφατα την 30χρονη φίλη του, Νικόλ Μπράιντον Μπλουμ- και ο Πέδρο έφτασαν χωριστά και έφυγαν χωριστά. 

Φωτογραφήθηκαν να μιλάνε μεταξύ τους έξω από τον χώρο στάθμευσης. Το ραντεβού για δείπνο έρχεται μετά από εικασίες ότι ο Pedro μπορεί να εμφανιστεί στην τηλεοπτική σειρά της Aniston, «The Morning Show». 

Κατά τη διάρκεια του κόκκινου χαλιού των Critics Choice Awards, η Άνιστον και η συμπρωταγωνίστριά της, Ρις Γουίδερσπουν, τον προσκάλεσαν να συμμετάσχει στην επιτυχημένη εκπομπή της Apple TV+ για την 4η σεζόν. 

Πηγή: skai.gr

