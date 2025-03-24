Διαβάστε από τον Κώστα Λεφάκη πώς θα κυλήσουν οι επόμενες ημέρες για καθένα από τα 12 ζώδια.

Κριός

Η εβδομάδα αυτή κλείνει επεισοδιακά, έως και λίγο δραματικά. Η προσεχής έκλειψη του Ήλιου στις 29 φέρνει μια σειρά από αιφνίδια περιστατικά και κάνει επεισοδιακή και αψυχολόγητη τη συμπεριφορά των δικών σας ανθρώπων. Λαμβάνοντας αυτό υπόψη σας, θα πρέπει να κινηθείτε μεθοδικά και προνοητικά. Όσο και να σας δοκιμάσουν τα περιστατικά, εσείς μην χάνετε την ψυχραιμία σας. Προσέξτε, επίσης, την υγεία και την ασφάλεια των χρημάτων σας.

Ταύρος

Αυτά που θα διαδραματιστούν και προφανώς θα επηρεάσουν τη ζωή και κάποια συμφέροντά σας, συνιστούν μια προειδοποίηση για το εγγύς μέλλον. Αποφύγετε την εκδοχή διαφωνιών με δικούς σας ανθρώπους, ή ατυχήματα κατά την ώρα των μετακινήσεών σας. Μην επιχειρείτε δύσκολα εγχειρήματα τις μέρες που ακολουθούν, μην αρχίζετε νέες δραστηριότητες και μην ταξιδεύετε. Η επιστροφή της Αφροδίτης για λίγο στους Ιχθύς θα βγάλει στην επιφάνεια μισοτελειωμένες υποθέσεις που θα απαιτήσουν λύσεις.

Δίδυμοι

Ερμής και Αφροδίτη ανάδρομοι και η έκλειψη του Ήλιου στις 29 στον Κριό στήνουν ένα σκηνικό και μια καθημερινότητα που θα θυμίζει ταινία πολιτικού θρίλερ στη ζωή των περισσότερων από εσάς. Θα πείτε πολλά, θα κάνετε πολλά, λίγα θα μείνουν ενώ τα περισσότερα θα εξανεμιστούν στους πέντε ανέμους. Προσέχετε φιλίες, σχέσεις με συνεργάτες και συγγενείς και δεχτείτε το γεγονός ότι επιθυμίες και ανάγκες δεν ολοκληρώνονται τώρα.

Καρκίνος

Είστε εκτεθειμένοι στη θυελλώδη επίδραση της επικείμενης έκλειψης στον Κριό. Θα δεχτείτε σεισμικές δονήσεις από γεγονότα που θα προκύψουν στον άξονα σπίτι εργασία. Θέματα που σας απασχολούν χρόνια θα συνεχίσουν να σας ταλαιπωρούν. Ένας άνθρωπος από το παρελθόν θα παρουσιαστεί αιφνίδια μπροστά σας και θα σας απασχολήσει. Οι τομείς που θα ταλαιπωρηθούν είναι ο οικογενειακός και ο αισθηματικός. Και στους δυο αυτούς, το θύμα προβλέπεται να είστε εσείς, γι αυτό πάρτε μέτρα προστασίας.

Λέων

Εκείνο που θα πρέπει να προσπαθήσετε είναι να αποφύγετε παράπλευρες απώλειες που μπορεί να προκύψουν εξαιτίας του γεγονότος ότι θα βρεθείτε ανάμεσα στα πυρά που θα ανταλλάξουν τρίτοι με τους οποίους έχετε κάποιου είδους σχέση. Επίσης, προσέξτε πολύ εμπορικές συναλλαγές, αποφύγετε υπογραφές συμβολαίων, οργανωθείτε σε υποχρεωτικές μετακινήσεις και μην εμπλέκεστε σε σχόλια και σε διαπλοκές.

Παρθένος

Η επιστροφή της Αφροδίτης για λίγο στους Ιχθύς και η έκλειψη του Ήλιου στον Κριό, φέρνει γεγονότα που θα σας ταλαιπωρήσουν ψυχολογικά και θα σας καταναλώσουν οικονομικά. Φανείτε συνεπείς στις πάγιες υποχρεώσεις σας και αποφύγετε να καταπιαστείτε με οτιδήποτε καινούριο ή δύσκολο. Στα αισθηματικά οι δυσκολίες συνεχίζονται, στα επαγγελματικά θα απαιτηθεί νέος αγώνας για την προστασία των συμφερόντων σας.

Ζυγός

Η έκλειψη του Ήλιου στις 29 στον Κριό μοιάζει με πυροβολισμό σε βαρέλι με πυρίτιδα στον τομέα των σχέσεων κυρίως. Μια διαφωνία μπορεί να πάρει τεράστιες διαστάσεις, μια παρεξήγηση να μετατραπεί σε πόλεμο. Προτιμήστε τη σιωπή και τη συνθηκολόγηση και αποφύγετε την κριτική και τη λεκτική αντιπαράθεση. Προνοήστε για κάποιο επαγγελματικό ατόπημα, ή κάτι που θα μοιάζει με ατύχημα, ή ζημιά, που θα στραφεί εις βάρος σας. Τέλος, οι καθυστερήσεις κορυφώνονται όπως και τα εμπόδια για την πραγμάτωση κάποιων σχεδίων. Μην απελπίζεστε όμως.

Σκορπιός

Η έκλειψη της 29ης βραχυκυκλώνει συνθήκες εργασίας και ίσως πυροδοτεί ένα παλιό πρόβλημα υγείας που είχε ξεχαστεί. Οι συνέπειες δεν είναι καταστροφικές αλλά η ταλαιπωρία είναι αναπόφευκτη για όλο το επταήμερο. Επίσης οι ανάδρομοι Ερμής και Αφροδίτη ταυτόχρονα αλλά σε διαφορετικούς χώρους, θα αυξήσουν καθυστερήσεις, ματαίωση υποσχέσεων και θα διατηρήσουν έντονη τη νευρικότητα και το άγχος μέσα σας. Δυσκολεύει η συνεννόηση με τους άλλους και αν δεν προσέξετε ανοίγει ο ασκός του Αιόλου με απρόβλεπτες συνέπειες.

Τοξότης

Ο Ερμής ανάδρομος στον Κριό, σε συνδυασμό με την έκλειψη του Ήλιου στις 29 και σε συνδυασμό επίσης με την ανάδρομη Αφροδίτη, φέρνουν μια σειρά από περιστατικά που δοκιμάζουν την ανοχή και την ευθυκρισία σας. Η ταλαιπωρία της ψυχής και του σώματός σας προβλέπεται αναπόφευκτη και εσείς οφείλετε να επιστρατεύσετε μηχανισμούς άμυνας και να διατηρήσετε αλώβητο το συναίσθημα πάση θυσία. Αν τα καταφέρετε αυτά δεν θα έχετε τις μεγάλες φθορές.

Αιγόκερως

Η έκλειψη του Ήλιου στις 29 είναι ένα γεγονός που θα φέρει απρόβλεπτες δυσκολίες και συναισθηματικές απογοητεύσεις. Ο ανάδρομος Ερμής και άλλο τόσο η ανάδρομη Αφροδίτη αυξάνουν τα οικογενειακά άγχη και ματαιώνουν τα καλά ακούσματα που περιμένετε από το περιβάλλον. Πολλοί και πολλά θα σας ενοχλήσουν κατά μήκος αυτής της εβδομάδας. Φροντίστε να απομακρυνθείτε από εκεί που γίνεται «πόλεμος», μη θίγετε κακώς κείμενα και κυρίως μην εκβιάσετε το χρόνο και τις καταστάσεις.

Υδροχόος

Για σας η έκλειψη του Ήλιου στον Κριό και η ανάδρομη πορεία Ερμή και Αφροδίτης αυξάνουν τις καθημερινές ταλαιπωρίες στις μετακινήσεις και στις διαπραγματεύσεις που θα πρέπει να κάνετε. Τονίζουν τους κινδύνους του περιβάλλοντος χώρου και σας φέρνουν συχνά αντιμέτωπους με ανθρώπους που δεν συμπαθείτε, ή δεν συνεννοείστε. Αισθηματικά μην κάνετε όνειρα που είναι ανέφικτα και οικονομικά μην περιμένετε θαύματα να σας σώσουν. Ωστόσο, δεν θα λείψει η συμπαράσταση και η καλοσύνη ενός φίλου που θα σας σταθεί ιδιαίτερα αυτήν την περίοδο.

Ιχθύς

Οι μέρες που ακολουθούν θα έχουν μεγάλη κατανάλωση ενέργειας, χρήματος και άλλη τόση συναισθηματική ταλαιπωρία. Θα γίνετε μάρτυρες επεισοδίων, διαπληκτισμών και ενδεχομένως, ενός μεγάλου δράματος. Προσπαθήστε να είστε αντικειμενικοί στη κρίση σας, υποχωρητικοί στα ερωτικά σας, ψύχραιμοι στο άκουσμα αναβολών χωρίς να χάνετε την πίστη στους σκοπούς και στα σχέδια που έχετε καταστρώσει εδώ και καιρό. Θύελλες είναι και θα περάσουν.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.