Συλλογή κρασιών του Άντριου Λόιντ Γουέμπερ πωλήθηκε για καλό σκοπό

Ο Άντριου Λόιντ Γουέμπερ δήλωσε «ενθουσιασμένος» που η δημοπρασία της ιδιωτικής του συλλογής κρασιών συγκέντρωσε πάνω από 500.000 αγγλικές λίρες για τη στήριξη οργανισμού που βοηθά τα παιδιά σε μη προνομιούχες περιοχές του Ηνωμένου Βασιλείου μέσω της μουσικής.
Η συλλογή, Final Treasures from the Wine Cellar of Andrew Lloyd Webber, συγκέντρωσε 517.910 λίρες για τον οργανισμό Music in Secondary Schools Trust (Misst) στη δημοπρασία του οίκου Christie's.
