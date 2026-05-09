Συλλογή κρασιών του Άντριου Λόιντ Γουέμπερ πωλήθηκε για καλό σκοπό

Κρασί

Ο Άντριου Λόιντ Γουέμπερ δήλωσε «ενθουσιασμένος» που η δημοπρασία της ιδιωτικής του συλλογής κρασιών συγκέντρωσε πάνω από 500.000 αγγλικές λίρες για τη στήριξη οργανισμού που βοηθά τα παιδιά σε μη προνομιούχες περιοχές του Ηνωμένου Βασιλείου μέσω της μουσικής.

Η συλλογή, Final Treasures from the Wine Cellar of Andrew Lloyd Webber, συγκέντρωσε 517.910 λίρες για τον οργανισμό Music in Secondary Schools Trust (Misst) στη δημοπρασία του οίκου Christie's.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

TAGS: Δημοπρασία κρασί Βρετανία
