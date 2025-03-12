Επιδημία χωρισμών φαίνεται πως έχει πέσει στο Χόλιγουντ. Πολλά διεθνή μέσα αναφέρουν ότι και η ηθοποιός του «Euphoria», Sydney Sweeney, μάλλον, χώρισε με τον αρραβωνιαστικό της, Jonathan Davino, σχεδόν ένα μήνα αφότου αποκαλύφθηκε ότι το ζευγάρι ανέβαλε τον γάμο που ήταν να γίνει τον προσεχή Μάιο.

Η 27χρονη ηθοποιός, η οποία πρόσφατα έφυγε στη Γαλλία για την Εβδομάδα Μόδας του Παρισιού χωρίς τον σύντροφό της, αρραβωνιάστηκε τον επιχειρηματία το 2022.

Η σταρ φέρεται να διαμένει στο εμβληματικό ξενοδοχείο Beverly Hills Hotel από τα μέσα Φεβρουαρίου, σύμφωνα με το TMZ, αλλά ο Davino δεν είναι μαζί της. Το περασμένο Σαββατοκύριακο, η Sweeney απόλαυσε ένα γεύμα στην πισίνα μαζί με την αρραβωνιαστικιά του Jeff Bezos, Lauren Sanchez.

Η Σίντνεϊ και ο Τζόναθαν, 41 ετών, που συνδέθηκαν για πρώτη φορά ρομαντικά το 2018, εθεάθησαν για τελευταία φορά μαζί τον Ιανουάριο, καθώς βγήκαν στη Νέα Υόρκη. Τον περασμένο μήνα, το TMZ ανέφερε ότι ο γάμος της σταρ με τον Davino αναβλήθηκε. Πηγές ενημέρωσαν το μέσο ότι το πολυάσχολο πρόγραμμα του ζευγαριού θα μπορούσε ενδεχομένως να αποτελέσει παράγοντα για την καθυστέρηση.

Secretly single? Sydney Sweeney's unusual living arrangement fuels break-up rumors after wedding delay https://t.co/rU4u4B9zbh — Daily Mail Online (@MailOnline) March 12, 2025

Το 2023, η Sweeney σε συνέντευξή της στο «Entertainment Tonight» είχε δηλώσει: «Είμαι τόσο απασχολημένη με τη δουλειά. Είμαι εργασιομανής και το λατρεύω». Και τον Απρίλιο του 2024, η ηθοποιός εντοπίστηκε να φεύγει από ένα κατάστημα νυφικών στο Λος Άντζελες, ενώ κρατούσε μια μεγάλη τσάντα ενδυμάτων.

Τόσο η Σίντνεϊ όσο και ο Τζόναθαν έχουν επίσης εργαστεί μαζί στη βιομηχανία του θεάματος. Ενώ η Σίντνεϊ πρωταγωνίστησε στη ρομαντική κωμωδία «Anyone But You» (2023), ήταν επίσης συμπαραγωγός της ταινίας με τον Νταβίνο μέσω της εταιρείας παραγωγής της Fifty-Fifty Films.

Πηγή: skai.gr

