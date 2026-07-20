Ρύθμιση 72 δόσεων για… συγκεκριμένα ΑΦΜ - Ποιοι είναι δικαιούχοι

Του Βαγγέλη Δουράκη

«Άνοιξε» η πλατφόρμα …περιορισμένης διάρκειας για τις 72 δόσεις, που αφορά τη ρύθμιση χρεών με πολύ συγκεκριμένα χαρακτηριστικά και υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις, με άλλα λόγια απευθύνεται σε συγκεκριμένα… ΑΦΜ.

Για να εκμεταλλευτεί κάποιος τις διευκολύνσεις που παρέχει η εν λόγω ρύθμιση θα πρέπει να έχει χρέη που κατέστησαν ληξιπρόθεσμα στα τέλη του 2023 και επιπλέον μέσα σε διάστημα ενός μηνός από την ένταξή του στο νέο σχήμα να τακτοποιήσει κάθε άλλη οφειλή.

Όποιος προτίθεται να ρυθμίσει τα χρέη του σε 72 δόσεις θα πρέπει να γνωρίζει πως έχει συγκεκριμένο χρονικό περιθώριο για να το πράξει, ενώ υπάρχει και επιτόκιο που διαμορφώνεται στο 5,87%.

Ποιες είναι οι προϋποθέσεις για ένταξη στις 72 δόσεις

Ειδικότερα, με απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ, Γιώργου Πιτσιλή (Α.1141/2026), σε εφαρμογή των μέτρων του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκου Πιερρακάκη, για το ιδιωτικό χρέος, όπως ψηφίστηκαν με τον Ν. 5313/2026, καθορίζεται η διαδικασία για το πώς οι οφειλέτες μπορούν να ρυθμίσουν και να καταβάλλουν τμηματικά, σε έως και 72 μηνιαίες δόσεις, παλιές ληξιπρόθεσμες οφειλές.

Προϋπόθεση είναι, όταν υποβληθεί η αίτηση υπαγωγής, οι οφειλές αυτές να μην είναι σε άλλο καθεστώς ρύθμισης.

Τα 6 βασικά σημεία των 72 δόσεων:

Ελάχιστο ποσό μηνιαίας δόσης: 30 ευρώ

Οι βεβαιωμένες οφειλές να έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες έως και τις 31/12/2023

Αν είχαν υπαχθεί σε ρύθμιση, αυτή να έχει απολεσθεί έως 20/04/2026

Να έχουν υποβληθεί όλες οι δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος της τελευταίας πενταετίας (έως και το φορολογικό έτος 2024)

Να μην υπάρχουν άλλες αρρύθμιστες ληξιπρόθεσμες οφειλές μετά τη συμπλήρωση ενός μήνα από την υπαγωγή στη ρύθμιση

Να μην υπάρχει αμετάκλητη καταδίκη για φοροδιαφυγή ή λαθρεμπορία

Η διαδικασία υποβολής αιτήσεων

Η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων έχει ως εξής: Υποβάλλονται έως και τις 31 Δεκεμβρίου 2026, στην ψηφιακή πύλη myAADE (myaade.gov.gr) ακολουθώντας τη διαδρομή: Ο Λογαριασμός μου > Ρυθμίσεις Οφειλών > Αίτηση Ρύθμισης Οφειλών ν.5313/2026.

Η ρύθμιση ισχύει με την καταβολή της πρώτης δόσης, η οποία πρέπει να πραγματοποιηθεί μέσα σε τρεις εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.

Όποιος αποφασίσει να ενταχθεί στη ρύθμιση θα βρεθεί αντιμέτωπος με «τσουχτερό» επιτόκιο το οποίο διαμορφώνεται στο 5,87%, αλλά δεν είναι το μόνο «αγκάθι».

Δεν προβλέπεται διαγραφή προσαυξήσεων με αποτέλεσμα τον υπολογισμό τόκων… επί των τόκων, ενώ δεν είναι λίγοι εκείνοι που αναρωτιούνται γιατί καθορίστηκε η συγκεκριμένη ημερομηνία που καθορίζει το ποιοι μπορούν να ενταχθούν στις 72 δόσεις και ποιοι όχι.

Σε κάθε περίπτωση και πέρα από τα όποια «ψιλά γράμματα», είναι γεγονός πως το πακέτο» ρυθμίσεων δίνει «ανάσα» σε όσους έχουν χρέη προς την Εφορία και δυσκολεύονται να τα αποπληρώσουν.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Εξυπηρέτηση Φορολογουμένων της ΑΑΔΕ, my1521:

Τηλεφωνικά: Στο 1521, χωρίς χρέωση, Δευτέρα έως Παρασκευή, 07:00– 20:00.

Ψηφιακά: Μέσω της πλατφόρμας my1521 (24/7), επιλέγοντας: Θέματα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων > Ρυθμίσεις - Οφειλές / Αιτήσεις Ρύθμισης > Αίτηση Ρύθμισης > Ρυθμίσεις οφειλών και πληρωμή.



Πηγή: skai.gr

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