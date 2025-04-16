Σπύρος Μαρτίκας: Δείχνει το δωμάτιό του και ομολογεί ότι «έφυγε η Βρισηίδα και απλώθηκα!»

To Happy Day «εισέβαλε» στο εργένικο πλέον δωμάτιο του Σπύρου Μαρτίκα όπου οι πόρτες δεν έχουν χερούλια και έκανε μια... αυτοψία για το πώς έχει οργανώσει τα πράγματά του τώρα που έχει χωρίσει από τη Βρισηίδα Ανδριώτου.

Όπως χαρακτηριστικά είπε και έδειξε, «έφυγε η Βρισηίδα και απλώθηκα»!. Και όχι μόνο στο υπνοδωμάτιο αλλά και στο μπάνιο.

Ο πρώην παίκτης του Survivor ομολόγησε ακόμα ότι επειδή έχανε τα πράγματα του ζήτησε επαγγελματική βοήθεια στην οργάνωση της ντουλάπας του ώστε να είναι όλα τακτοποιημένα. Και όντως τα ρούχα του ήταν τοποθετημένα ανά χρώμα και πλήρη διάταξη. «Με έμαθε να το συντηρώ κιόλας» είπε.

Όσο για το τι έβαλε στη θέση των παπουτσιών της πρώην αγαπημένης του; Τις πιτζάμες που του χάρισε εκείνη.

