Σπύρος Μαρτίκας: Δείχνει το δωμάτιό του και ομολογεί ότι «έφυγε η Βρισηίδα και απλώθηκα!»

Απλώθηκε στο σπίτι του ο Σπύρος Μαρτίκας μετά τον χωρισμό με τη Βρισηίδα Ανδριώτου - Τι έβαλε στη θέση των παπουτσιών της πρώην αγαπημένης του

Μαρτίκας

To Happy Day «εισέβαλε» στο εργένικο πλέον δωμάτιο του Σπύρου Μαρτίκα όπου οι πόρτες δεν έχουν χερούλια και έκανε μια... αυτοψία για το πώς έχει οργανώσει τα πράγματά του τώρα που έχει χωρίσει από τη Βρισηίδα Ανδριώτου.

Χρήστος Χατζηπαναγιώτης: Μεγάλη Εβδομάδα με απόλυτη κατάνυξη στο Άγιον Όρος

Όπως χαρακτηριστικά είπε και έδειξε, «έφυγε η Βρισηίδα και απλώθηκα»!. Και όχι μόνο στο υπνοδωμάτιο αλλά και στο μπάνιο.

Ο πρώην παίκτης του Survivor ομολόγησε ακόμα ότι επειδή έχανε τα πράγματα του ζήτησε επαγγελματική βοήθεια στην οργάνωση της ντουλάπας του ώστε να είναι όλα τακτοποιημένα. Και όντως τα ρούχα του ήταν τοποθετημένα ανά χρώμα και πλήρη διάταξη. «Με έμαθε να το συντηρώ κιόλας» είπε.

Όσο για το τι έβαλε στη θέση των παπουτσιών της πρώην αγαπημένης του; Τις πιτζάμες που του χάρισε εκείνη.

Πηγή: womenonly.gr

