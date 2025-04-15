Της Μαρίνας Χαραλάμπους

Η εγκυμοσύνη είναι μια περίοδος γεμάτη συναισθήματα, αντιθέσεις και μεγάλες αλλαγές, και η Αφροδίτη Γεροκωνσταντή τη βιώνει με όλη της την ψυχή. Από τη μία, νιώθει τον ενθουσιασμό και τη λαχτάρα για το νέο κεφάλαιο της ζωής της, ενώ από την άλλη, καλείται να διαχειριστεί τον φόβο και την αγωνία, όπως αποκάλυψε στο skai.gr.

Η κοινωνία συχνά θέτει άτυπα όρια στο ποιος "επιτρέπεται" να βιώσει τη μητρότητα όπως λέει η ίδια, και το έχει νιώσει στο πετσί της, καθώς έχει δεχθεί επιθέσεις και σκληρά σχόλια για την εγκυμοσύνη και τα κιλά της. Ωστόσο, η ίδια επιλέγει να επικεντρώνεται στα θετικά μηνύματα!

Καταφέρνει να μετατρέπει το σώμα της σε όπλο αποδοχής ενώ τραβάει τα φώτα της δημοσιότητας με τον δικό της μοναδικό τρόπο. Ηθοποιός, YouTuber, performer και μοντέλο, η Αφροδίτη Γεροκωνσταντή αγαπάει όλους τους ρόλους της ζωής της. Οι φωτογραφίες της έχουν αξιοποιηθεί από την VOGUE Photos international αν και όπως λέει η ίδια έχουμε ακόμη πολύ δρόμο μπροστά μας για την αποδοχή του σώματος.

Η Αφροδίτη δεν ξεχνά ποτέ την τηλεοπτική στιγμή που την έκανε viral, όταν μέσα στο σπίτι του Big Brother και “αναζητούσε" την μπανάνα της. Το συγκεκριμένο στιγμιότυπο είναι το Νο.1 ελληνόφωνο viral TikTok βίντεο στη χώρα μέχρι σήμερα.

Πώς βιώνεις την περίοδο της εγκυμοσύνης σου;

Τη βιώνω περίεργα. Γιατί είναι πρωτόγνωρα τα συναισθήματα αυτά. Είναι και φόβος και ενθουσιασμός, λαχτάρα και άγνοια. Προσπαθώ να ισορροπήσω όλα αυτά τα συναισθήματα. Είναι καινούργια συναισθήματα, και νιώθω έντονα την αίσθηση της ευθύνης που φέρω. Από τώρα και μέχρι που θα γεννηθεί και μετέπειτα. Νιώθω και αγωνία για το πώς το βλέπουν όλοι οι υπόλοιποι. Πώς το μεταχειρίζονται. Γιατί μια χοντρή απαγορεύεται να υπάρχει γενικά, κατά τα λεγόμενα των άλλων, πόσο μάλλον μια χοντρή που είναι έγκυος.

Δέχθηκες αρνητικά σχόλια όταν δημοσιοποίησες την εγκυμοσύνη σου;

Kαι δέχθηκα και συνεχίζω να δέχομαι. Θέλω να τονίσω όμως ότι είμαι πολύ ευγνώμων για όλα τα θετικά γιατί εκεί εστιάζω εγώ. Αλλά εννοείται ότι τα αρνητικά είναι πάρα πολλά και είναι όχι απλά επικριτικά, είναι γεμάτα κακία. “Μην τρως άλλο. Τι προσπαθείς να κάνεις; Να σκοτώσεις το παιδί σου” είναι κάποια από αυτά. Τέτοια σχόλια ο καθένας μπορεί να τα δει αν μπει κάτω από τις αναρτήσεις μου. Τα πιο πολλά τα αφήνω εκεί για να τα βλέπουν άλλοι και να θυμούνται ότι δυστυχώς ο κόσμος μας αυτός είναι.

Ως πρέσβειρα του “BE YOU”έχεις επισκεφθεί σχολεία για να μιλήσεις για το bullying. Ποια ήταν η πιο δυνατή στιγμή που βίωσες σε αυτές τις επισκέψεις;

Είμαι πολύ περήφανη που μπορώ και είμαι πρέσβειρα του “ΒE YOU”. Πήγαμε σε σχολεία εντός της Αττικής μαζί με την δράση “Be You “κατά του bullying, για ενημέρωση του φαινομένου σε μαθητές και καθηγητές. Είναι πολύ σημαντικό να αγγίζουμε το bullying στα σχολεία. Αν και όλα ξεκινούν από την οικογένεια, το σχολείο είναι το πρώτο μέρος που έρχεσαι σε επαφή και με άλλους ανθρώπους. Αυτό που έμεινε πολύ έντονα χαραγμένο στο μυαλό μου, είναι η ανάγκη των παιδιών να μιλήσουν για το bullying που έχουνε δεχτεί. Είτε μέσα στην οικογένειά τους, είτε στο σχολικό περιβάλλον ή γενικά και στο πάρκο, οπουδήποτε. Ο κύριος λόγος που συμβαίνει αυτό πιστεύω πως είναι οι γονείς οι οποίοι δεν έχουνε δεχτεί βοήθεια από πριν. Δηλαδή, είναι ένας φαύλος κύκλος.

Γονείς που δεν έχουνε δεχτεί καν τον εαυτό τους οπότε πώς θα αντιληφθούν πώς συμβαίνει κάτι με το παιδί; Κατασκευάζουν στο μυαλό τους μια εικόνα πώς είναι καλοί γονείς. Πρέπει να ακούς το παιδί σου, πρέπει να ακούς και τα παιδιά γύρω του. Οπότε, το κύριο θέμα θα 'ναι πάντα οι γονείς. Είναι εύκολο να λέμε πώς φταίνε τα social media. Τα social όμως είναι απλά η ένδειξη του τι υπάρχει σε μεγάλο βαθμό. Δηλαδή, το ότι κάποιος μπαίνει στα social και σε βρίζει εύκολα, είναι και ο αντικατοπτρισμός του τι υπάρχει και μέσα στην οικογένεια που εύκολα κάποιος γονιός θα μιλήσει άσχημα για κάποιον άλλον και θα το ακούσει το παιδάκι και θα το υιοθετήσει αυτό και θα νομίζει ότι είναι φυσιολογικό.

Εσένα σε βοήθησαν τα social media να επικοινωνήσεις κάποια μηνύματα που ήθελες και για την αποδοχή του σώματος και για τον εκφοβισμό;

Φυσικά. Και νομίζω ότι στα social media πάντα υπάρχει και μια θετική πλευρά, την οποία εννοείται ότι δεν την συζητάει κανείς. ‘Eχουμε μάθει πάντα να ρίχνουμε τις ευθύνες στα social. Για όλα φταίνε. Εγώ θα πω ότι με βοήθησαν να μιλήσω ανοιχτά. Τα social media έδωσαν βήμα σε ανθρώπους που το είχαν ανάγκη να μιλήσουν αλλά και να ακούσουν, να ταυτιστούν και ίσως να πουν “Δεν είμαι ο μόνος που νιώθει περίεργα σε αυτόν τον κόσμο" Συνδέεσαι με πολύ κόσμο που έχει ανάγκη να συνδεθεί.

Έχεις πολλούς ρόλους στην καριέρα σου, ηθοποιός, stand-up comedian, plus-size model, influencer. Ποιος ρόλος σε εκφράζει περισσότερο;

Αγαπάω ότι κάνω στη ζωή μου. ‘Εχουν υπάρξει φορές που έχω κάνει πράγματα που προφανώς και δεν ήμουν πολύ ευχαριστημένη, δεν μου άρεσαν. Σταμάτησα να τα κάνω.

Στόχος μου είναι να είμαι άνθρωπος πάνω απ' όλα. Και επειδή ένας άνθρωπος θα κάνει και λάθη, θα κάνει και σωστά, θα προσπαθεί να εξελίσσεται, θα προσπαθεί να κάνει αυτό που αγαπάει. Το επάγγελμά μου όμως είναι ηθοποιός, αυτό έχω σπουδάσει, αυτό ήθελα να ακολουθήσω. Παράλληλα, για να βιοποριστώ, αναγκάζομαι και κάνω άλλα πράγματα. Οπότε, ναι, και το influencing καλό είναι. Το plus-size modeling που έκανα κάποιοι το είχανε παρερμηνεύσει.

Πιστεύεις πώς το plus-size modeling, το έχουμε αποδεχτεί στην Ελλάδα ή υπάρχει ακόμα δρόμος;

Είμαστε επιφυλακτικοί πολύ. Προσπαθούμε να είμαστε πιο ανοιχτοί με αυτό το θέμα αλλά ίσως με λάθος τρόπο. Ίσως, με έναν τρόπο που ο άλλος το εισπράττει πως θέλουμε να του επιβάλλουμε να είναι χοντρός. Υπάρχουν άνθρωποι που είναι διαφόρων κιλών, πολλά κιλά, λίγα κιλά, πάρα πολλά κιλά. Στην κοινωνία μας υπάρχουν πολλοί και διαφορετικοί.

Οπότε, και να προβάλλουν κάτι όπως το plus size modelling ωραίο είναι. Δεν είναι αποδεκτό γιατί δυστυχώς κάνουμε μικρά βήματα. Πιο πολύ μας ενδιαφέρει να το κρίνουμε αυτό που βλέπουμε παρά να αναρωτηθούμε γιατί υπάρχει. Το body positivity είναι ένα κίνημα το οποίο υπάρχει εδώ και χρόνια. Όλα αυτά γίνονται για να ξέρεις πώς δεν πειράζει και να μην έχεις μέση δαχτυλίδι. Την υγεία σου πρέπει να έχεις και να νιώθεις καλά. Το κίνημα του body positivity δεν είναι μόνο για ανθρώπους με κιλά. Είναι για ανθρώπους που έχουν κινητικές δυσκολίες, ή ανθρώπους που είναι διαφορετικοί από αυτό που έχουμε στο μυαλό μας. Είναι εύκολο να πούμε “Μη δίνεις σημασία, είναι της μόδας αυτό τώρα. Μην, προσπαθήσεις καν να καταλάβεις τι είναι αυτό το πράγμα. Μην το υιοθετήσεις γιατί είναι της μόδας." Ελπίζω όμως σε μια αλλαγή. Και η ελπίδα πεθαίνει τελευταία! ‘Έχουμε δρόμο μπροστά μας αλλά θα τα καταφέρουμε.

Η σειρά «ΥΠΟΓΑ» έχει γίνει viral στο YouTube και στο TikTok. Τι πιστεύεις ότι την έκανε τόσο επιτυχημένη;

Είναι η τέταρτη χρονιά που ασχολούμαι ενεργά με το YouTube και το κάνω επειδή το αγαπώ. Η επιτυχία ίσως οφείλεται στον κόσμο που έρχεται στην εκπομπή. ‘Εχουμε δουλέψει με πολύ μεράκι. Και αν κάποιος κάτσει και δει το Hold On A Second που ήτανε απ' τις πρώτες μας σειρές ή οτιδήποτε έχουμε κάνει, το Yummy My Yummy που δοκιμάζαμε φαγητά διάφορα, είχαμε πάρα πολύ ωραίο κοινό που μας ακολουθούσε, το βλέπανε, το αγαπούσανε. ‘Υστερα ήρθε η “Υπόγα” με καλεσμένους που μου έδωσαν λίγη από τη λάμψη τους.

Θα σε ρωτήσω για το viral στιγμιότυπο από τον Big Brother, το "Ποιος έφαγε την μπανάνα μου". Περίμενες ποτέ ότι θα γίνει τόσο μεγάλο έτσι trend και viral;

Εκείνη τη στιγμή, το ζούσα. Επειδή όντως κάποιος μου είχε πάρει την μπανάνα και όντως νευρίασα που δεν μου έλεγαν ποιος την πήρε. Ήταν όλο αυθόρμητο και αυθεντικό. Και όμως, μέχρι και σήμερα όπου πάω μου λένε για αυτό το στιγμιότυπου, μου δίνουν και δώρο μια μπανάνα πολλές φορές. Χαίρομαι που μπορώ να προσφέρω χαρά και μέσα από αυτό.

Πώς νιώθεις που επιστρέφει το Big Brother;

To Big Brother το περιμένω με μεγάλη ανυπομονησία. Θα το βλέπω, εννοείται. Και θα έλεγα στον κόσμο που έχει ελεύθερο χρόνο και θέλει να το βλέπει, να το βλέπει δίχως τύψεις. Δείτε το, ευχαριστηθείτε το. Εγώ έλαβα όλα τα καλά που μου έδωσε το παιχνίδι. Ακόμη και τα αρνητικά σχόλια που δέχθηκα, έμαθα πώς θα να τα αντιμετωπίζω και να μη με επηρεάζουν.

Αν έπρεπε να δώσεις μια συμβουλή σε κάποιον που παλεύει με την αυτοπεποίθησή του, ποια θα ήταν αυτή;

Να καταλάβει πραγματικά τον εαυτό του. Να τον αγαπήσει πολύ και να ξέρει πώς δεν ευθύνεται για το πώς τον βλέπει ο απέναντι. Η αυτοπεποίθηση ξεκινάει από εκεί, όταν έχεις αποδεχτεί τον εαυτό σου. Δεν υπάρχει συμβιβασμός με τον εαυτό μας. Υπάρχει αποδοχή. Έχω αποδεχτεί ότι είμαι ψηλή, έχω αποδεχτεί ότι είμαι κοντή. Και όταν λέμε για αποδοχή, μιλάμε κυρίως και για το πώς νιώθουμε. Γιατί πολλές φορές νομίζουμε ότι η αυτοπεποίθηση εξαρτάται από το αν είσαι όπως θες εξωτερικά και δεν ασχολούμαστε με το μέσα μας. Οπότε, όταν αποδεχτείς τον εαυτό σου θα αγαπήσεις και το μέσα σου!

