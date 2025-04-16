Μακιγιάζ: Μεταμορφώνεται σε πολεμιστή Βίκινγκ, ή Γκόλουμ ή Lion King

Κάντε γλυπτική στο... πρόσωπό σας. Μια μακιγιέζ, η Τζόντι Στιλ (@artistjodysteel), κάνει πράγματα και θαύματα αξιοποιώντας την τέχνη και την τεχνική της. Η καλλιτέχνις μακιγιάζ και cosplayer όπως αυτοχαρακτηρίζεται η Στιλ, φημίζεται για τις μεταμορφώσεις της σε χαρακτήρες από ταινίες, τηλεοπτικές εκπομπές, anime και ταινίες, όπως ο Βίκινγ Μπγιόρν Λόθμπροκ, το Γκόλουμ, το "It" ή το... "κακό" λιοντάρι του Lion King.

Οι εντυπωσιακές αλλαγές της είναι τόσο ακριβείς και ρεαλιστικές που την κάνουν να φαίνεται σαν να έχει βγει κατευθείαν από τη μεγάλη ή τη μικρή οθόνη.

Πηγή: skai.gr

